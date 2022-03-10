«Открыв торги, мы рискуем окончательно обнулить российский фондовый рынок»

После крупнейшего в истории обвала на российском фондовом и валютном рынках 24—25 февраля на фоне спецоперации на Украине, вся следующая неделя прошла в атмосфере жесточайшего рыночного давления на рубль. Начало этой недели не стало исключением, биржевой курс рубля пробил новые высоты, а торги не проводятся уже больше недели — режим «каникул» продолжает действовать. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин проанализировал, что происходило в период 5—9 марта на валютном и фондовом рынках.



Развитие событий на валютном рынке 5—9 марта



Торги и расчеты на всех рынках Московской биржи не проводились 5, 7 и 8 марта по решению ЦБ. Накануне ЦБ провел депозитный аукцион «тонкой настройки» сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ 1 трлн 1 млрд рублей (при действующем лимите по аукциону в размере 3 трлн рублей) в среднем по ставке в размере 19,5% годовых. На аукционе однодневного РЕПО, также проводившегося в пятницу 4 марта, банки привлекли 678,7 млрд рублей. То есть банковский сектор принес больше, чем забрал из ЦБ, что неплохо само по себе. Напомним, что с 3 марта такие аукционы проходят каждый рабочий день, а лимиты по ним могут пересматриваться. Целью является насыщение ликвидностью российского банковского сектора, который находится под колоссальным давлением со стороны клиентов

5 марта также отсутствовало обязательство о продаже валютной выручки компаниями-экспортерами. Из новых мер финансового блока правительства надо отметить введение биржевой комиссии для корпоративных клиентов, имеющих прямой доступ к валютному рынку Московской биржи. С 4 марта она составит 12% от суммы сделки, при этом комиссия не будет взиматься при наличии подтвержденных контрактных обязательств перед иностранными поставщиками.

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В период наших длинных выходных 7 и 8 марта рынок FOREX работал в других странах и рубль обновил новые исторические минимумы — по состоянию на 18:00 мск 7 марта курс доллара составлял 144,2 рубля, а евро 157,4 рубля. На торгах 8 марта курсы доллара и евро несколько стабилизировались в коридоре 130—140 рублей. Главным фактором, который сейчас определяет курс рубля на рынке FOREX является желание держателей любых рублевых активов выйти из этой валюты, плюс ситуация подогревается паническими настроениями на рынках из-за возможного эмбарго на российские энергоносители со стороны не только США, но и большей части остальных стран. Помимо этого, были обнародованы планы ЕС сократить на 2/3 закупки российского газа до конца этого года и полностью перестать пользоваться нашим газом к 2030 году. Сложно представить, куда мы будем перенаправлять наши избытки газа, ведь трубопроводы ведут на запад, а текущих мощностей по переработке в СПГ не хватит для сколь-нибудь серьезного перехода.

С другой стороны торги на рынках FOREX не имеют отношения к торгам на валютной секции Московской биржи и не учитывают ряд важных факторов, которые играют на укрепление рубля — обязательная конвертация 80% экспортной выручки и ряд ограничительных мер, введенных ЦБ для прекращения оттока валюты из страны.

Как и предполагалось, возобновление торгов 9 марта на валютной секции Московской биржи отправило курс рубля на новые высоты — к обеду доллар превысил 120 рублей (исторический максимум), евро 129,4 рубля, уперевшись в планку, о которой мы писали ранее. Бирже пришлось повысить верхнюю планку по доллару и евро: 120,83 и 131,27 рубля соответственно. По состоянию на 16:30 мск биржевой курс доллара составлял 117,3 рубля, а евро 124,11 рубля. Официальные курсы ЦБ на 10 марта повышены до 116,08 и 126,43 соответственно. На валютном и денежном рынках снят запрет коротких продаж по инструментам в евро.

Фото: cbr.ru

Из новостей 9 марта — ЦБ ужесточил контроль за оборотом наличной валюты, с 9 марта по 9 сентября будет невозможно купить наличную валюту. При этом обратный обмен возможен. Для поездок заграницу необходимо оформить карту «Мир» и расплачиваться ей, либо снимать валюту в стране пребывания. Проблема состоит в том, что зона использования системы «Мир» очень ограничена — Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия, Абхазия. Прямо скажем, не густо. Безналичная же покупка валюты остается доступной для всех.

Также было введено ограничение на снятие валюты с счетов и вкладов — не более 10 тысяч долларов (банки будут выдавать только доллары, даже, если вклад был в другой валюте. Стоит напомнить, что ЕС закрыл поставки наличных евро в нашу страну). Если сумма большая, то ее выдадут уже в рублевом эквиваленте по курсу, который определятся как средневзвешенный на биржевых торгах накануне выдачи. Открытие валютных счетов и вкладов не запрещено, но получить наличную валюту со счетов и вкладов, открытых позднее 8 марта, будет невозможно. Еще одной альтернативой может стать покупка драгметаллов в слитках, с покупки которых раньше надо было уплатить НДС, эта норма отменена. Стоит напомнить, что у ЦБ очень много золота и других металлов — последние годы он активно скупал эти активы, переводя из долларовых. К сожалению, возможно это стоило делать еще более усиленно. Валюта стран, которые не присоединились к санкциям, тоже может быть вариантом, в частности идет речь о введении вкладов в юанях.

В целом доля валютных счетов граждан России оценивается на уровне 22,4% (порядка 2,8 трлн рублей) и валютных вкладов на уровне 20% (порядка 4,2 трлн рублей) от общего объема. По данным ЦБ около 90% валютных счетов в российских банках не превышает 10 тысяч долларов, так что большинство вкладчиков смогут получить свои средства в наличной валюте.

Фото: cbkg.ru

Фондовый рынок

ЦБ принял решение не возобновлять торги 9 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «выкуп: адресные заявки» с расчетом в рублях. Торги на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) не проводятся. На срочном рынке даты экспирации фьючерсных и опционных контрактов переносятся, если в день экспирации торги по базовым активам этих контрактов не проводятся на Московской бирже. Режим работы Московской биржи на 10 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте регулятора до 09:00 мск того же дня. Ранее торги акциями на Московской бирже и СПБ бирже приостанавливались, а также переводились в режим дискретного аукциона в связи с большой волатильностью.

Из позитивных новостей — биржа Санкт-Петербурга наконец-то запустит торги иностранными акциями 9 марта в 17:00 мск. На прошлой неделе площадка была закрыта для частных инвесторов большую часть времени. Мы сможем оценить, как поживает наш модельный портфель акций. Он однозначно существенно вырос в рублях из курса доллара. Интересно будет посмотреть, как ведут себя котировки в долларах эмитентов из портфеля.

Режим биржевых каникул на фондовом рынке российских эмитентов продолжает действовать, что может быть и к лучшему. Открыв торги, мы рискуем окончательно его обнулить и добавить масла в огонь в текущей ситуации. Из новостей — президентом подписан указ об использовании средств ФНБ для покупки пактов акций системообразующих компаний — ожидаем выход ЦБ на фондовый рынок для запуска ликвидности с точки зрения спроса, это будет спасительным шагом для российского фондового рынка.

Артур Сафиулин