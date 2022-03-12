День в истории: четверть века «Татспиртпрому», Москва — снова столица, «соляной поход» в Индии

Чем примечательна дата 12 марта

Фото: Татспиртпром

Сегодня, 12 марта, Всемирный день против кибер-цензуры, в России — День работника уголовно-исполнительной системы. В разные годы и столетия в этот день Петр I издал указ об открытии цифирных школ для обучения «малых ребяток из разных чинов», в балете впервые использовали «пачку», в Петербурге с помощью изобретенного Александром Поповым прибора передали первую в мире радиограмму, Москве возвратили статус российской столицы, в Индии начался соляной поход, в Казани основали ГУП, объединившее ликеро-водочные предприятия республики, — сегодня АО «Татспиртпром». Родились: русский архитектор Василий Баженов, один из конструкторов первого русского автомобиля Петр Фрезе, советский ученый Владимир Вернадский, создатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк, генеральный конструктор КБ «Салют» Дмитрий Полухин. Умерли: сподвижник Петра I Франц Лефорт, один из первых Героев Советского Союза Николай Каманин, английский писатель Терри Пратчетт, советский актер, режиссер Олег Табаков. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Писатель Галимджан Ибрагимов, открытие музея Горького в Казани

12 марта 1887 года в деревне Султанмуратово Стерлитамакского уезда Уфимской губернии (ныне Аургазинский район Башкортостан) родился писатель, ученый, общественный деятель Галимджан Ибрагимов. В 1906-1908 годах он обучался в медресе «Галия» в Уфе. Первый рассказ Ибрагимова «Изгнание Заки-шакирда из медресе» появился в 1907 году в газете «Эль-Ислах». В 1909 он перехал в Казань и посвятил себя литературному делу, а в 1912 году выпустил первое крупное произведение «Яшь йорәкләр»(«Молодые сердца»), принесшее ему популярность. После Февральской революции в России в 1917 году Галимжан Ибрагим и Сайфи Файзи издали в Стерлитамаке татарскую газету «Ирек» («Свобода»). Он был одним из лидеров и создателей Партии татаро-башкирских мусульманских левых эсеров. Последние годы жизни провел в Крыму, в Ялте. Там его арестовали и привезли в Казань. Галимджан Ибрагимов умер 21 января 1938 года в тюремной больнице. Реабилитирован посмертно. Одни из самых известных произведений Ибрагимова — «Судьба татарской женщины», «Дети природы», романы «Молодые сердца», «Наши дни». Среди научных работ — «Татарская грамматика» (1911), «Теория литературы» (1916), «Методика преподавания родного языка» (1918).

Фото antat.ru

12 марта 1918 года в Казани вышел первый номер газеты «Эш» («Труд») — первого советского общественно-политического издания, которое выходило на татарском языке. Она выпускалась с 12 марта 1918 по 1920 годы в типографии «Миллят». Название менялось: «Татарстан хәбәрләре» (1920–1922), «Татарстан» (1922-1924), «Кызыл Татарстан» (1924-1951), «Совет Татарстаны» (1951-1960), «Социалистик Татарстан» (1960-1992). С февраля 1992 года газета выпускалась под названием «Ватаным Татарстан». В издании работали такие видные татарские литераторы как, Галиаскар Камал, Фатых Амирхан, Шамиль Усманов, Карим Тинчурин, Галимджан Нигмати и другие. Газета освещала все стороны общественно-политической, экономической и социальной жизни Татарстана, в ней печатали указы, законы и постановления.

12 марта 1940 года в Казани открылся литературно-мемориальный музей Максима Горького, который сейчас называют музеем Горького и Шаляпина. Он размещается в бывшем доме мещанина Беляева второй половины XIX века, где в 1886–1887 годах подручным в пекарне Андрея Деренкова работал Алексей Пешков (Максим Горький). Предметы, связанные с именем Шаляпина, сотрудники музея начали собирать еще в конце 1940-х годов при содействии дочери певца Ирины. В 1968 году там появилась отдельная комната с экспозицией, посвященной Шаляпину. В фондах музея — более 60 тысяч экспонатов. Посетителям доступны биографические документы, материалы и фотографии, связанные с пребыванием Алексея Пешкова в Казани. Часть экспозиции музея посвящена отношениям Максима Горького с татарскими писателями. Впервые стихи Габдуллы Тукая на русском языке издал именно Максим Горький — в Восточном сборнике Лазаревского института. Горький интересовался татарской литературой, переписывался с Гаязом Исхаки.

Фото АО «Татспиртпром»

Сегодня исполняется ровно 25 лет с момента основания АО «Татспиртпром». 14 марта 1997 года в Татарстане создали Государственное унитарное предприятие, объединившее в себя существовавшие в то время ликеро-водочные предприятия республики. В 2004 году ФГУП было преобразовано в ОАО, единственным акционером которого являлось Министерство земельных и имущественных отношений РТ. Ко 2 ноября 2013 года владельцем 100 % акций АО «Татспиртпром» стал принадлежащий правительству Татарстана АО «Связьинвестнефтехим». Сейчас «Татспиртпром» — крупнейшая алкогольная компания в России, занимает первую строчку в общенациональном рейтинге производителей водки, поставляет продукцию в десятки стран. В 2016 г. компания произвела алкогольной продукции в объеме 12,4 млн дал — установив тем самым производственный рекорд за два десятилетия.

Указ Петра I об открытии цифирных школ, передача первой в мире радиограммы

12 марта 1714 года был издан указ Петра I об открытии цифирных школ для обучения «малых ребяток из разных чинов». Цифирной школой назывался открытый в 1701 году один из подготовительных классов школы математических и навигацких наук в Москве, в котором учили счёту и началам арифметики. Такие учебные заведения создавались для дальнейшей подготовки кадров для гражданской службы, и потому их посещение требовалось для детей приказных в возрасте от 10 до 15 лет, но уже в 1719 году в школу должны были ходить «всякого чина дети, кроме однодворцев». Для детей духовенства обучение в этих школах было обязательно: не желающим учиться грозила военная служба или податное состояние; юношам, не окончившим курса цифирной школы, даже не должно было даваться разрешение на вступление в брак. С 1721 года стали открываться также епархиальные школы, к 1726 году их было открыто 46, и к концу царствования Петра I почти каждый губернский город имел по две школы: одну светскую и одну духовную.

Фото: СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

12 марта 1896 года (по старому стилю) в Петербурге в помещениях университета с помощью изобретенного Александром Поповым прибора была передана первая в мире радиограмма. Устройство представляло собой искровой передатчик Герца собственной конструкции и изобретенный им приемник. В 1898 году началось промышленное производство корабельных радиостанций Попова фирмой Э. Дюкрете в Париже. Созданная по инициативе ученого кронштадтская радиомастерская — первое радиотехническое предприятие России — с 1901 года приступила к выпуску аппаратуры для Военно-Морского флота. В 1904 году петербургская фирма «Сименс и Гальске», немецкая фирма Telefunken и Попов совместно организовали «Отделение беспроволочной телеграфии по системе А. С. Попова».

12 марта 1918 года, большевики вернули Москве статус столицы российского государства. Это произошло вскоре после Октябрьской революции. Несмотря на то, что Петроград стал «колыбелью революции», именно здесь была высока вероятность начала контрреволюции. Но особое беспокойство доставляли многочисленные солдаты-дезертиры, бывшие офицеры, вернувшиеся с фронта под видом гражданских лиц, и разного рода беженцы. Самыми опасными считались балтийские матросы, занимавшиеся неприкрытым бандитизмом и мародерством. При этом только 16 марта перенос столицы был узаконен IV Чрезвычайным Всероссийским съездом Советов, созванным для ратификации Брестского мира: «В условиях того кризиса, который переживает русская революция в данный момент, положение Петрограда как столицы резко изменилось. Ввиду этого съезд постановляет, что впредь до изменения указанных условий столица Российской Социалистической Федеративной Советской Республики временно переносится из Петрограда в Москву».

Фото wikipedia.org

Балерина впервые выступила в пачке, Польша, Чехия и Венгрия вошли в состав НАТО

12 марта 1832 года на премьере балета Жана Шнейцхоффера «Сильфида» в Королевской академии музыки и танца в Париже любители балета впервые увидели новый наряд — пачку. Ее изготовил известный французский художник и модельер Эжен Лами. В этом балете заглавную партию романтичной «дочери воздуха» станцевала Мария Тальони, великая итальянская балерина. В конце 19 века пачка Анны Павловой заметно отличалась от современной, она была длиннее и тоньше. В начале 20 века были модными пачки, украшенные драгоценными камнями. В современном балете наряд имеет всевозможные виды и размеры.

12 марта 1930 года в Индии начался марш сторонников Махатмы Ганди в рамках кампании гражданского неповиновения (сатьяграхи) против колониальной соляной монополии. Он вошел в историю как «соляной поход». Участники должны были пройти путь в 400 километров до берега Индийского океана, а там устроить показательное выпаривание соли из морской воды. Английские власти акцию всерьез не восприняли. 12 марта Махатма Ганди и 70 его сторонников вышли из города Ахмадабад в Гуджарате (Западная Индия). Они останавливались в каждой деревне и устраивали митинги, призывая поддержать кампанию неповиновения. Марш сразу приобрел необычайную популярность, чему способствовала и британская пресса, подробно освещавшая «Соляной поход». 6 апреля на берегу Аравийского моря в селении Данди состоялась символическая процедура выпаривания соли. После этого в крупных городах начались многотысячные демонстрации за независимую Индию. 25 января 1931 года Махатма Ганди и еще 30 членов Индийского национального конгресса были освобождены из тюрьмы. После этого стороны договорились сесть за стол переговоров. Британское правительство согласилось пойти на некоторые уступки: освободить всех политических заключенных, кроме виновных в применении насилия; снять запрет на мирное пикетирование и разрешить бесплатный сбор и производство соли вблизи морского побережья.

Фото wikipedia.org

12 марта 1999 года Польша, Чехия и Венгрия официально стали членами НАТО. Североатлантический альянс включил в свой состав трех бывших участников Организации Варшавского договора (ОВД). Саму организацию основали 4 апреля 1949 года. Сейчас альянс объединяет 30 стран, еще пять государств участвуют в программах НАТО по расширению партнерства. Штаб-квартира с 1967 года располагается в Брюсселе (в 1949-1952 годах — была в Лондоне, в 1952-1967 годах — в Париже).