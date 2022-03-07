Газ за $3000, нефть за $200: биржевые цены на ресурсы улетели в космос

На фоне специальной военной операции цены на газ и нефть продолжают обновлять исторические рекорды. Вместе с этим растет и стоимость алюминия.

На лондонской бирже ICE цена газа в Европе поднялась до $3 100 за тысячу кубометров, а затем и до $3 200. В итоге она подскочила до рекордных $3 300 за тысячу кубометров, а затем до $3 400, и до $3 600. Всех этих отметок стоимость голубого топлива достигла впервые в истории, пишет ТАСС. Меньше чем за час до этого газ на лондонской бирже ICE торговался на отметке $2 610,7 за тысячу кубометров, что тоже стало историческим рекордом.



Обновила свой исторический максимум и цена алюминия. Стоимость одной тонны на бирже достигла $4000. К 11.05 (по мск) на Лондонской бирже металлов (LME) он торговался на отметке $4 041 за тонну. Максимальная цена зафиксирована в $4 073,5.



Этим утром подскочили также цены на нефть. Так, цена на нефть марки Brent достигла $130 за баррель. Однако это не предел: сегодня на лондонской бирже ICE по состоянию на 02.02 мск ее стоимость достигла $139,1 за баррель. Рост составил 17,8%, пишет ТАСС. Цена нефти Brent не превышала отметки в $128 за баррель десять лет, последний раз это случалось в марте 2012 года.

По данным The Bell, сегодня на ICE Futures Europe торговались свыше 200 колл-опционов на нефть поставкой в мае по $200 за баррель, которые истекают в конце этого месяца, 28 марта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На бирже Comex свой исторический максимум обновила и стоимость палладия. Она превысила $3,374 за тройскую унцию. Рост составил более 13%.

После начала специальной военной операции на Украине цены на газ, нефть, топливо и алюминий раз за разом бьют рекорды. Например, 2 марта на лондонской бирже ICE Futures стоимость голубого топлива резко пробила планку в $2 200 за тысячу кубометров. При этом на открытии торгов апрельские фьючерсы стоили около $1 500 и ниже. До 2 марта максимум цен на газ в Европе отмечался 21 декабря — тогда он стоил по $2 100.