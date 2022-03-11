День в истории: трагедия в ТЦ «Адмирал», Уральский танковый корпус и 2 года пандемии COVID-19

Чем примечательна дата 11 марта

Фото: Роман Хасаев

Сегодня, 11 марта, в России — День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Кроме того. профессиональные праздники отмечают работники органов наркоконтроля и сотрудники частных охранных агентств. В разные годы и столетия в эту дату Николай I утвердил «Положение о гражданских мундирах», на сцене венецианского театра прошла премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто», миру продемонстрировали фонограф Томаса Эдисона, советское правительство переехало из Петрограда в Москву, Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне, в Казани произошел крупный пожар в ТЦ «Адмирал», ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Родились: русский мореплаватель и флотоводец Василий Чичагов, аргентинский музыкант и композитор Астор Пьяццолла, советский киноактер Георгий Юматов. Умерли: египетский фараон Тутмос III, русский писатель Владимир Одоевский, глава Русского географического общества Петр Семенов-Тян-Шанский, британский бактериолог Александр Флеминг, один из ведущих представителей «сталинской архитектуры» Борис Иофан. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Писатель Ахмет Файзи, трагедия в ТЦ «Адмирал»

11 марта 1876 года умер русский историк, этнограф и публицист Афанасий Щапов, который долгие годы жил и работал в Казани. Он родился 5 октября 1831 года в Верхоленском уезде Иркутской губернии (сейчас Якутия), учился в Иркутской духовной семинарии. Затем в числе лучших учеников его направили в Казанскую духовную академию, которую он окончил со степенью бакалавра. В Казань перевезли собрание рукописей из Соловецкого монастыря, на их основе он написал диссертацию «Раскол старообрядчества». В 1856 году начал читать лекции по русской истории в Казанской духовной академии. Спустя 4 года стал профессором кафедры русской истории в Казанском университете. Щапов был членом тайного студенческого общества «Библиотека казанских студентов». В апреле 1861 года Щапов выступил на панихиде по крестьянам, убитым во время народного волнения в селе Бездна Спасского уезда Казанской губернии. После этого ученого арестовали. Под следствием он писал обращения к Александру II, предлагая реформы земств. Они привлекли внимание министра внутренних дел Петра Валуева, который поручился за Щапова: приговор о ссылке отменили. Статьи Щапова печатали в столичных журналах «Отечественные записки», «Дело», «Век» и других. В 1864 году его выслали «по неблагонадежности» на родину, в село Амгу, откуда перевели в Иркутск. Там Щапова вновь арестовали. Умер историк в страшной бедности и был похоронен на Знаменском кладбище Иркутска. На его могиле установили памятник: «Родина — писателю».



Композиторы Назиб Жиганов, Фарид Яруллин, либреттист Ахмет Файзи с профессором Московской консерватории Г.И. Литинским. Москва, 1937 г.

11 марта 1903 года в Уфе родился татарский писатель Ахмет Файзи. Первоначальное образование он получил в медресе, позже учился в русско-татарской школе, а в 1917—1921 годах — в татарской гимназии. В 1921-м окончил Восточный институт в Оренбурге. Работал учителем с 1922 года, вел культурно-просветительную работу в Донбассе, с 1929 года жил в Казани. В 1931 году уехал в Москву, где целиком посвятил себя литературной деятельности. В первый же год Великой Отечественной войны Ахмет Файзи ушел с 3-го курса Московского Литературного института на фронт и служил в редакциях фронтовых газет. Творчество Файзи многогранно — он поэт, прозаик, драматург, детский писатель, публицист. Большой успех имела поэма «Флейты» (1933) о духовных исканиях интеллигенции, баллады «Пустыня и человек» (1936) о нравственной стойкости советского человека, «Почему молчит черный камень» (1940). Долгие годы Файзи изучал жизнь и творчество Тукая, создал драму «Тукай» (1938), опубликовал первую часть романа «Тукай» о поэте (1952), писал баллады. Файзи умер 11 августа 1958 года, похоронен в Казани на Татарском кладбище.

11 марта 2015 года в Казани произошла крупная трагедия — пожар в торговом центре «Адмирал», который унес жизни двух десятков человек. Огонь быстро распространился на площади в 4 тысячи квадратных метров. Здание «Адмирала» выгорело практически полностью. Пожар начался в помещении кафе около полудня. Два часа спустя обвалился один из входов, под завалами оказались люди. К тушению пожара были привлечены почти 200 человек, пожарный поезд и три вертолета МЧС. К сожалению, 19 человек погибли, еще 61 человек получил ранения, 618 — потеряли свое имущество в огне. Материальный ущерб физлицам составил более 1,5 млрд рублей, юрлицам — 2,9 млн рублей. Потерпевшими были предъявлены требования о возмещении морального вреда на 11,3 млрд рублей. Кировский районный суд Казани в мае 2019 года назначил 12 обвиняемым в пожаре в ТЦ «Адмирал» сроки от 4,5 до 13 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима. 11 февраля этого года в Самаре Шестой кассационный суд смягчил приговор некоторым осужденным.

Фото: partisan-p.livejournal.com

Положение о гражданских мундирах, Горбачев — генсек ЦК КПСС

11 марта 1834 года Николай I утвердил положение о гражданских мундирах и описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни ко двору. Так в России появился один из первых официальных дресс-кодов. Для каждого ведомства установили 10 разрядов униформы темно-зеленого или темно-синего цвета и семь форм мундира: парадную, праздничную, обыкновенную, будничную, особую, дорожную и летнюю. Для дам тоже утвердили дресс-код. Так, штатс-дамам и камер-фрейлинам предписывалось носить зеленое верхнее платье с золотым шитьем, одинаковое с шитьем мундиров придворных чиновников. Наставницы великих княжон должны были явиться в синих платьях с золотом, а фрейлины — в пунцовых нарядах с серебряным шитьем. Городским дамам разрешили приезжать в платьях разных цветов с любым шитьем. Покрой одежды был одинаков для всех.

11 марта 1985 года на внеочередном Пленуме ЦК Михаила Горбачева избрали Генеральным секретарем ЦК КПСС. Его кандидатуру представил министр иностранных дел Андрей Громыко — один из наиболее авторитетных политиков того времени. Партийный аппарат собрали по случаю смерти предыдущего генсека — Константина Черненко. В 1985—1988 годах он произвел радикальные изменения во внешнеполитическом курсе СССР. На XXVII съезде КПСС (февраль — март 1986 года) Горбачев обнародовал советскую программу построения безъядерного мира к 2000 году.

Фото: RIA Novosti archive, image #770286 / Yuryi Abramochkin / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

11 марта в России отмечают День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Его создание началось зимой 1943 года, в дни завершения разгрома гитлеровских войск под Сталинградом. Рабочие трех уральских регионов — Свердловской, Челябинской областей и Пермского края — выступили с инициативой подарить фронту целое танковое соединение. На собственные средства, за счет сверхпланового самоотверженного труда они произвели сотни танков, бронемашин, орудий и минометов, а также все необходимое танкистам оружие и обмундирование. Добровольцам пришлось выдержать серьезный конкурс и жесткий отбор, чтобы занять место в рядах корпуса: 115 тысяч человек подали заявления на службу в нем, из них отобрали 9 660. Осенью 1945 года корпус был переименовали в 10-ю гвардейскую Уральско-Львовскую танковую дивизию.

Презентация фонографа, подарок Пикассо музею в Барселоне

11 марта 1878 года изобретение Томаса Эдисона для записи и воспроизведения звука, названное фонографом, продемонстрировали во Французской академии. Ученый создал прибор в ходе работы над другими изобретениями — телефоном и телеграфом. Эдисон экспериментировал с мембраной, оснащенной небольшим прессом, удерживаемой над быстродвижущейся бумагой, покрытой парафином. Вибрации, создаваемые голосом, оставляли отметки на бумаге. Изобретатель заменил бумагу металлическим цилиндром, обернутым в оловянную фольгу. Устройство имело два элемента в виде мембраны, соединенной с иглой — один для записи, а другой для воспроизведения. Когда кто-то говорил в рупор, звуковые вибрации воздействовали на записывающую иглу, и она оставляла канавки различной глубины на цилиндре. Позже работу фонографа пытались усовершенствовать различные изобретатели, меняя детали. Например, оловянную фольгу — на воск, а неподвижную иглу самописца — на подвижное перо, которое рассекало воск, вместо того, чтобы продавливать канавки на фольге.

Фото: wikipedia.org

11 марта 1970 года художник Пабло Пикассо подарил музею в Барселоне почти тысячу своих работ. Созданный при жизни мастера музей открылся 9 мая 1963 года в готическом городском дворце XII века Беренгера Агилара. Сначала там была представлена коллекция работ Пикассо, принадлежавшая Хайме Сабартесу. Этот музей — единственный, который открылся при жизни художника. Сейчас в музее представлена огромная коллекция работ Пикассо, по ним можно заметить, что некоторые периоды деятельности мастера очень хорошо описаны, а часть остается неосвещенной. Наиболее хорошо представлены работы, относящиеся к 1890—1917 годам. Характерной особенностью музея является хронологический порядок всех работ художника. Кроме картин, там также есть коллекция керамики, относящаяся к 1947—1965 годам. Особая гордость музея — зал «Менины». Здесь представлены работы Пикассо 1957 года.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. «Это слово, которое в случае неправильного использования может вызвать необоснованный страх или необоснованное признание того, что борьба окончена, что приводит к ненужным страданиям и смерти», — заявил тогда глава ВОЗ Теодор Гебрейесус. Эпидемия коронавируса началась с Китая в декабре 2019 года, в начале 2020 она пришла в Россию и охватила весь мир. К августу 2020 года в нашей стране зарегистрировали вакцину «Спутник V», следом появились и другие отечественные вакцины. Последствия пандемии, а также антиковидных мер, затронули все сферы жизни и нанесли огромный урон как российской, так и мировой экономике. В 2021 году в России начали вводить прививочные сертификаты и QR-коды для доступа в магазины и общественные места, в частности Татарстан стал первым регионом, где цифровые коды стали спрашивать в транспорте. Прошло несколько волн пандемии, тем не менее коронавирус продолжает мутировать. Так в 2021 году появился новый штамм, получивший название «омикрон». Изменился характер протекания заболевания, а также помолодели жертвы вируса. К весне 2022 года в мире зарегистрировали более 435 миллионов случаев COVID-19, от инфекции умерли более 6 млн человек. Пандемия коронавируса стала одной из самых смертоносных в истории человечества.