Главное о коронавирусе на 5 марта: заболеваемость COVID-19 снижается, но полной ликвидации не будет
В Татарстане действующие антиковидные ограничения сохранят до конца марта
За последние сутки в Татарстане выявлено 1 403 случая заражения коронавирусом. Всего на 5 марта общее количество инфицированных в республике достигло 124 412 человек. Выздоровели за весь период 96 102 человека, в том числе 2 158 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 748 человек, за минувшие сутки — шестеро. Госпитализировали 176 человек.
- В Татарстане уровень коллективного иммунитета достиг 52,7%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. В конце февраля этот показатель составлял 53,8%. Первым компонентом привились 2 444 104 человека, полностью вакцинированы 2 371 554 татарстанца.
- Дети, переболевшие COVID-19, сталкиваются с проблемами, связанными с желудочно-кишечным трактом, рассказала заведующая изоляционно-диагностическим отделением ДРКБ Лилия Зиятдинова. Также у них может появиться хроническая усталость, проблемы с концентрацией внимания и памяти, бессонница или нарушения сна. Может также наблюдаться колебание артериального давления, нарушения мочеиспускания, вкуса, обоняния и колебания температуры тела.
- Замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что ведомство обсуждает вопрос снятия ковидных ограничений в Татарстане. Однако пока планируется сохранить действующие меры до конца марта.
- На сегодняшний день 90% заболевших COVID-19 в Татарстане приходится на штамм «омикрон», 10% — на «дельту». 95% пациентов с «омикроном» перенесли болезнь «по типу ОРВИ». Это свидетельствует о том, что штамм по своему воздействию приближается к группе ОРВИ, заявила Любовь Авдонина.
- В Татарстане вчера 259 детей не допустили к занятиям. Классов и школ, ушедших на «разобщение», уже нет. Утренние «фильтры» учебных заведениях не планируется отменять.
- По состоянию на 4 марта 2022 года повторную вакцину получили 250 тысяч татарстанцев. Ревакцинировались только 30% от числа привитых ранее. Всего число вакцинированных двумя компонентами вакцины на 1 сентября 2022 года превысило 840 тысяч человек, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
- За неделю управление Роспотребнадзора по Татарстану выявило нарушение антиковидных правил в 86 объектах из 262. Проверяющие составили 101 протокол, были наложены штрафы на общую сумму 507 700 рублей.
Врачи вылечили восемь пациентов с «черной плесенью» после перенесенного COVID-19
За последние сутки в России выявили 86 769 новых случаев коронавируса, выздоровели 155 725 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 16 861 793 человек, а выздоровевших — до 14 418 916.
За сутки болезнь унесла жизни 750 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 355 537 человек.
За последние сутки проведены 396 тысяч тестов на коронавирус. Всего проведено свыше 278,3 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.
- Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что порядка 97% пациентов, которые находятся в больницах с COVID-19, не вакцинированы. По его словам, вакцина «Спутник V» при вакцинации и ревакцинации «Спутником Лайт» на 95—96% защищает от госпитализации.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил тенденцию к снижению заболеваемости COVID-19. Он вновь напомнил, что решение о введении или снятии ограничении в регионах остается за властями субъектов РФ.
- Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил о возможном новом всплеске заболеваемости COVID-19. Март и апрель остаются ключевыми месяцами по эпидемиологической ситуации. По его словам, необходимо было сохранить часть антиковидных ограничений.
- Рано или поздно COVID-19 станет не таким агрессивным, ситуация с ним будет управляемой. Говорить о полной его ликвидации не приходится, это новый вирус, сообщила главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко. Коронавирус станет управляемым при массовой вакцинации населения.
- В Волгоградской, Воронежской и Иркутской областях, Чувашии отменили QR-коды. В Калининградской области также ослабили часть коронавирусных ограничений, в Тульской области больше не требуется QR-код для посещения массовых культурных и спортивных мероприятий.
- Государственный Эрмитаж в Петербурге после сокращения антиковидных ограничений возобновил продажу билетов в кассах на текущий день. С 4 марта для посещения музея больше не требуется предъявлять QR-коды о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании.
- Научный руководитель Центра аналитики динамических процессов и систем Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров допустил, что количество новых случаев заражения коронавирусом которое регистрируют в России за сутки, к концу месяца может сократиться примерно в девять раз — до 10 тысяч.
- ФАС согласовала предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в размере 372,21 рубля за дозу. Она будет ниже, чем зарегистрированная цена на «ЭпиВакКорона», которая составляет 421,01 рубля за дозу.
- В России от COVID-19 первым компонентом привились 87 949 768 человек, полностью вакцинированы 84 093 959 жителей страны. Уровень коллективного иммунитета снизился с 57,8% до 56%.
- Минздрав России выдал разрешение Центру им. Н.Ф. Гамалеи на проведение первой и второй фаз клинических исследований препарата «Гамковимаб» против коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител. Соответствующая информация опубликована в реестре министерства.
- Врачи в Тюменской области вылечили восемь пациентов с тяжелым осложнением после коронавируса — так называемой «черной плесенью», известной как мукормикоз. У инфицированных появляется заложенность носа, затем к симптому добавляется неприятный гнилостный запах из носовой полости. Мукормикоз поражает слизистые, может перейти на кости и хрящи черепа.
- Минкультуры разрешило 100% заполняемость залов в подведомственных учреждениях и посещение их без предъявления QR-кодов. При этом требования по обеспечению дезинфекции помещений, предметов общего пользования и ряда других мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19, сохраняются.
Мальдивы ослабляют ограничения для туристов
В мире коронавирусом на 10:20 (мск) заразились 443 777 811 человек, 5 989 860 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 250 509). На второй строчке — Индия (42 957 477), на третьей — Бразилия (28 978 052), на четвертой — Франция (23 137 902), на пятой — Великобритания (19 256 835).
Больше всего смертей зафиксировано в США (958 144). За ними следуют Бразилия (651 522), Индия (514 878), Россия (347 730, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (318 835).
- По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 440 млн, а количество летальных исходов — 5,97 млн. Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировали в США, Индии, Бразилии, Франции.
- Более 85% жителей Китая полностью привились от COVID-19, говорится в докладе правительства, опубликованном на пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва. Население страны составляет 1,41 млрд человек. Вакцинация в стране стартовала в декабре 2020 года.
- Мальдивы с 5 марта отменяют ПЦР-тесты для полностью вакцинированных от коронавируса туристов. Препарат должен быть одобрен Всемирной организацией здравоохранения и мальдивским Управлением по контролю за качеством продуктов питания и лекарств. При этом не требуется наличие бустерной дозы вакцины. В стране одобрен и российский «Спутник V».
- Власти столицы Мексики с 7 марта снимают все ограничения, введенные из-за коронавируса. Все образовательные учреждения возобновляют занятия в очном режиме. 98% жителей города старше 15 лет — 7,33 млн человек — уже прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
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