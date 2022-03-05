Главное о коронавирусе на 5 марта: заболеваемость COVID-19 снижается, но полной ликвидации не будет

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане действующие антиковидные ограничения сохранят до конца марта

За последние сутки в Татарстане выявлено 1 403 случая заражения коронавирусом. Всего на 5 марта общее количество инфицированных в республике достигло 124 412 человек. Выздоровели за весь период 96 102 человека, в том числе 2 158 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 748 человек, за минувшие сутки — шестеро. Госпитализировали 176 человек.

В Татарстане уровень коллективного иммунитета достиг 52,7%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. В конце февраля этот показатель составлял 53,8%. Первым компонентом привились 2 444 104 человека, полностью вакцинированы 2 371 554 татарстанца.

Дети, переболевшие COVID-19, сталкиваются с проблемами, связанными с желудочно-кишечным трактом, рассказала заведующая изоляционно-диагностическим отделением ДРКБ Лилия Зиятдинова. Также у них может появиться хроническая усталость, проблемы с концентрацией внимания и памяти, бессонница или нарушения сна. Может также наблюдаться колебание артериального давления, нарушения мочеиспускания, вкуса, обоняния и колебания температуры тела.

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что ведомство обсуждает вопрос снятия ковидных ограничений в Татарстане. Однако пока планируется сохранить действующие меры до конца марта.



На сегодняшний день 90% заболевших COVID-19 в Татарстане приходится на штамм «омикрон», 10% — на «дельту». 95% пациентов с «омикроном» перенесли болезнь «по типу ОРВИ». Это свидетельствует о том, что штамм по своему воздействию приближается к группе ОРВИ, заявила Любовь Авдонина.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Татарстане вчера 259 детей не допустили к занятиям. Классов и школ, ушедших на «разобщение», уже нет. Утренние «фильтры» учебных заведениях не планируется отменять.

По состоянию на 4 марта 2022 года повторную вакцину получили 250 тысяч татарстанцев. Ревакцинировались только 30% от числа привитых ранее. Всего число вакцинированных двумя компонентами вакцины на 1 сентября 2022 года превысило 840 тысяч человек, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



За неделю управление Роспотребнадзора по Татарстану выявило нарушение антиковидных правил в 86 объектах из 262. Проверяющие составили 101 протокол, были наложены штрафы на общую сумму 507 700 рублей.



Врачи вылечили восемь пациентов с «черной плесенью» после перенесенного COVID-19

За последние сутки в России выявили 86 769 новых случаев коронавируса, выздоровели 155 725 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 16 861 793 человек, а выздоровевших — до 14 418 916.



За сутки болезнь унесла жизни 750 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 355 537 человек.



За последние сутки проведены 396 тысяч тестов на коронавирус. Всего проведено свыше 278,3 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что порядка 97% пациентов, которые находятся в больницах с COVID-19, не вакцинированы. По его словам, вакцина «Спутник V» при вакцинации и ревакцинации «Спутником Лайт» на 95—96% защищает от госпитализации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил тенденцию к снижению заболеваемости COVID-19. Он вновь напомнил, что решение о введении или снятии ограничении в регионах остается за властями субъектов РФ.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил о возможном новом всплеске заболеваемости COVID-19. Март и апрель остаются ключевыми месяцами по эпидемиологической ситуации. По его словам, необходимо было сохранить часть антиковидных ограничений.

Рано или поздно COVID-19 станет не таким агрессивным, ситуация с ним будет управляемой. Говорить о полной его ликвидации не приходится, это новый вирус, сообщила главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко. Коронавирус станет управляемым при массовой вакцинации населения.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Волгоградской, Воронежской и Иркутской областях, Чувашии отменили QR-коды. В Калининградской области также ослабили часть коронавирусных ограничений, в Тульской области больше не требуется QR-код для посещения массовых культурных и спортивных мероприятий.

Государственный Эрмитаж в Петербурге после сокращения антиковидных ограничений возобновил продажу билетов в кассах на текущий день. С 4 марта для посещения музея больше не требуется предъявлять QR-коды о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании.

Научный руководитель Центра аналитики динамических процессов и систем Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров допустил, что количество новых случаев заражения коронавирусом которое регистрируют в России за сутки, к концу месяца может сократиться примерно в девять раз — до 10 тысяч.

ФАС согласовала предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в размере 372,21 рубля за дозу. Она будет ниже, чем зарегистрированная цена на «ЭпиВакКорона», которая составляет 421,01 рубля за дозу.

В России от COVID-19 первым компонентом привились 87 949 768 человек, полностью вакцинированы 84 093 959 жителей страны. Уровень коллективного иммунитета снизился с 57,8% до 56%.

Минздрав России выдал разрешение Центру им. Н.Ф. Гамалеи на проведение первой и второй фаз клинических исследований препарата «Гамковимаб» против коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител. Соответствующая информация опубликована в реестре министерства.



Врачи в Тюменской области вылечили восемь пациентов с тяжелым осложнением после коронавируса — так называемой «черной плесенью», известной как мукормикоз. У инфицированных появляется заложенность носа, затем к симптому добавляется неприятный гнилостный запах из носовой полости. Мукормикоз поражает слизистые, может перейти на кости и хрящи черепа.



Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Минкультуры разрешило 100% заполняемость залов в подведомственных учреждениях и посещение их без предъявления QR-кодов. При этом требования по обеспечению дезинфекции помещений, предметов общего пользования и ряда других мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19, сохраняются.

Мальдивы ослабляют ограничения для туристов

В мире коронавирусом на 10:20 (мск) заразились 443 777 811 человек, 5 989 860 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 250 509). На второй строчке — Индия (42 957 477), на третьей — Бразилия (28 978 052), на четвертой — Франция (23 137 902), на пятой — Великобритания (19 256 835).



Больше всего смертей зафиксировано в США (958 144). За ними следуют Бразилия (651 522), Индия (514 878), Россия (347 730, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (318 835).

По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 440 млн, а количество летальных исходов — 5,97 млн. Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировали в США, Индии, Бразилии, Франции.

Более 85% жителей Китая полностью привились от COVID-19, говорится в докладе правительства, опубликованном на пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва. Население страны составляет 1,41 млрд человек. Вакцинация в стране стартовала в декабре 2020 года.

Мальдивы с 5 марта отменяют ПЦР-тесты для полностью вакцинированных от коронавируса туристов. Препарат должен быть одобрен Всемирной организацией здравоохранения и мальдивским Управлением по контролю за качеством продуктов питания и лекарств. При этом не требуется наличие бустерной дозы вакцины. В стране одобрен и российский «Спутник V».

Власти столицы Мексики с 7 марта снимают все ограничения, введенные из-за коронавируса. Все образовательные учреждения возобновляют занятия в очном режиме. 98% жителей города старше 15 лет — 7,33 млн человек — уже прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Татьяна Леухина