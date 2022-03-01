В Казани началось строительство нового перинатального центра

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В столице Татарстана появится новый перинатальный центр. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, сегодня был дан старт строительству центра. Также Минниханов поздравил с выпиской одну из семей.

На прошлой неделе сообщалось, что в городе построят перинатальный центр на территории ГАУЗ «Городская клиническая больница №7», а также детскую больницу на 480 мест на улице Гаврилова в Ново-Савиновском районе.



В январе стало известно, что в этом году в республике появятся почти 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели выделили 650,6 млн рублей. Объекты появятся в Азнакаевском, Актанышском, Бугульминском, Заинском, Зеленодольском и других районах РТ.

Диана Жиленкова