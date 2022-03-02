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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретил 65-летний юбилей — видео

00:18, 02.03.2022
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретил 65-летний юбилей — видео
Фото: tatarstan.ru

1 марта президент Татарстана Рустам Минниханов отмечает свой день рождения. В этом году главе республики исполнилось 65 лет, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Рустам Минниханов родился в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарской АССР. С 1998 по 2010 год занимал пост премьер-министра РТ. С 25 марта 2010 года — президент Татарстана.

Ко дню рождения главы республики «Реальное время» подготовило тест: насколько хорошо вы знаете Минниханова?

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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