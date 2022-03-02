Президент Татарстана Рустам Минниханов встретил 65-летний юбилей — видео
1 марта президент Татарстана Рустам Минниханов отмечает свой день рождения. В этом году главе республики исполнилось 65 лет, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Рустам Минниханов родился в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарской АССР. С 1998 по 2010 год занимал пост премьер-министра РТ. С 25 марта 2010 года — президент Татарстана.
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