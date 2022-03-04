Беженка из Донбасса рассказала, как отреагировала на спецоперацию России — видео

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Беженка из Донбасса Светлана Матеко рассказала, как отреагировала на спецоперацию России. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Матеко вынуждена была переехать в Бавлы из Донецка в 2014 году с двумя детьми и матерью. Муж остался на родине. По приезду семье предоставили проживание в детском лагере. Затем женщина устроилась преподавателем в Аграрный колледж, где ей выделили место в общежитии. Сейчас она работает швеей в местном ДК в бутафорском цехе.

По словам Матеко, когда началась операция России, она обрадовалась. Она надеется, что скоро сможет вернуться домой, в Донецк, куда два года назад вернулись ее сыновья и мама.

На днях из Казани отправилась вторая фура с гуманитарной помощью беженцам с ЛНР и ДНР. Татарстанцы собрали жителям Донбасса продукты с длительным сроком годности, крупы, средства гигиены, бытовую технику, туалетную бумагу, школьные принадлежности, одежду.

Дарья Акимова