Татарстан справится с потрясениями, в России военное положение и мобилизация не планируются

Татарстан, благодаря заложенной в последние годы прочной базе, справится со всеми потрясениями, несмотря на санкции из-за спецоперации России на Украине, заверил президент республики Рустам Минниханов. Экономист Игорь Кох подтвердил в беседе с «Реальным временем», что разноплановость развития экономики региона позволяет надеяться, что часть отраслей санкционное давление затронет не полностью, кроме того дал несколько советов гражданам. Необычный флешмоб в поддержку российской армии устроили пациенты и персонал казанского хосписа, а президент России Владимир Путин опроверг возможность введения военного положения в стране. Подробнее — в нашем обзоре.

«Татарстан справится со всеми потрясениями»

На традиционном субботнем совещании с членами правительства президент Татарстана Рустам Минниханов заверил, что республика справится с санкционным давлением. За последние годы, по его словам, была заложена прочная база, которая позволит справиться со всеми потрясениями, несмотря на ограничения Запада.

Минниханов отметил, что на федеральном уровне в режиме оперативного штаба работает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций.

— Правительство страны заявило о подготовке решений по смягчению последствий санкций и уже представило некоторые из них. Это мораторий на проверки МСП, дополнительное выделение денег на сохранение программы льготного кредитования, запуск новых этапов амнистии капитала, выделение средств для аграриев, продление сроков уплаты налогов, пакет мер по поддержке компаний, которые работают в IT-отрасли, — подчеркнул он.

На уровне республики также сформирован и приступил к работе оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики во главе с премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным. Введен план по поддержке предприятий и обеспечению жителей товарами первой необходимости.

— Сейчас главное — сплоченность, взаимная поддержка, уверенность в собственных силах. Наша общая задача — спокойно и последовательно пройти этот этап, реализовать все необходимые меры для сохранения устойчивости, — резюмировал Минниханов.

Фото: tatarstan.ru

«Промышленно сильный регион, как Татарстан, имеет больший запас прочности»

Профессор Института управления, экономики и финансов КФУ, доктор экономических наук Игорь Кох в беседе с «Реальным временем» отметил, что запас прочности российской экономики зависит от нескольких факторов. В частности, насколько руководство страны было готово к санкциям, были ли созданы необходимые резервы, определены ли альтернативные варианты работы в условиях санкционного давления.

По оценке Коха, количество разноплановых производств в Татарстане подразумевает наличие большого числа уязвимых точек. С другой стороны, поскольку республика не моноплановая, есть шанс, что не все производства пострадают сильно.

— Что-то все равно останется, что-то будет работать более-менее, а что-то похуже, где есть зависимость от импортного оборудования и электроники. Экономически сильный промышленный регион, как Татарстан, имеет больший запас прочности, нежели слабый, — считает эксперт.

Собеседник «Реального времени» признал, что наибольшие опасения вызывают даже не изменения курса валюты и рост цен, а логистические проблемы.

— Перекрытие каналов поставок различных товаров на территорию России связано даже не с приостановкой международных перелетов, ибо самолетами большинство товаров все равно не возят. Во многих странах принято решение об ограничении работы с российскими торговыми судами. Какие-то компании решили не принимать российские контейнеры, а очень многие товары перевозятся именно контейнерным способом — это может сильно затруднить доставку товаров и, соответственно, удорожить процесс. Это очень неприятная тенденция. Еще хуже, что некоторые иностранные компании вводят временные или постоянные ограничения на поставку своей продукции на территорию России. Если эта продукция имеет критический характер для российского рынка, то заместить ее будет сложно или вообще невозможно, — предупреждает эксперт.



Фото: kpfu.ru

Рядовым гражданам в сложившейся ситуации Кох советует постараться не делать лишних судорожных телодвижений, не покупать того, что не нужно и не пытаться совершать хаотические финансовые операции, которые могут привести к дополнительным финансовым потерям. При этом, при наличии свободных денежных средств, экономист считает вполне разумным разместить их в качестве банковского вклада под высокий процент, предлагаемый кредитными организациями.

— Это вполне приличный вариант для временного размещения свободных денег, — считает Кох.

Пациенты казанского хосписа поддержали российских военных

Вслед за Ученым советом КФУ, выступившим в поддержку российской армии, на аналогичный шаг пошли пациенты и персонал казанского хосписа. Накануне здесь прошел необычный флешмоб — пациенты и коллектив «Дома без боли» поддержали наших военных, выстроившись в виде буквы Z.

— В ней приняли участие наши пациенты, их мамы и весь коллектив — около 60 человек, — сообщил Владимир Вавилов, председатель правления фонда помощи детям, больным лейкемией.

Участники флешмоба выстроились в виде буквы Z. В левой руке они держали листовки с флагами ЛНР, ДНР, России и Татарстана, а правую сжали в кулак.

По словам Вавилова, в свое время он сам хотел поехать добровольцем на Донбасс, после того, как у сотрудницы хосписа в ЛНР погиб брат. Но предправления фонда не прошел по возрасту.

Фото: казанскийхоспис.рф

Путин: военное положение в России не введут

На встрече с женским коллективом российских авиакомпаний в преддверии 8 Марта президент России Владимир Путин опроверг возможность введения военного положения в стране. Планов введения особого положения и режим ЧС у российского руководства нет, заверил он. Первая мера используется для реакции на масштабные внутренние угрозы, а вторая — при техногенной или природной катастрофе.

— Но, слава богу, у нас нет сейчас такого. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации, нет такой необходимости сегодня, — заявил он.

Путин также подчеркнул, что ни один призывник не участвует в спецоперации на Украине — в ней задействованы только профессионалы.

— В этой операции принимают участие только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. И не собираемся, — подчеркнул он.

Президент России также пообещал в ближайшее время объявить новые шаги по созданию единой системы поддержки семей.

— У нас задача стоит выработать единую, стройную, абсолютно понятную для всех систему поддержки — от будущих мам до всех детей до 18 лет, — сообщил Путин.

Фото: kremlin.ru

Альтернативные маршруты для россиян

Росавиация 5 марта рекомендовала российским авиакомпаниям существенно ограничить рейсы за рубеж. Федеральное агентство рекомендует авиаперевозчикам, борты которых находятся в лизинге у зарубежных авиакомпаний и зарегистрированы не в России, а следовательно, существуют риски ареста или задержания самолетов за границей, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта.

— Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, следующее:

с 00:00 часов по московскому времени 06.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории России в пункты иностранных государств;

с 00:00 часов по московскому времени 08.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России, — отмечается в сообщении.

Росавиация также рекомендует гражданам России рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой. В частности, использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией. Затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний в пункты на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Сербию и другие государства. Либо же использовать маршруты смешанного (мультимодального) транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию.

При этом в ведомстве заверили, что полеты внутри территории Российской Федерации отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений.

Фото: Максим Платонов

Уход Samsung и ограничения в супермаркетах

Компания Samsung заявила о приостановке поставки своей продукции в Россию. Решение принято в связи с «текущими геополитическими событиями». Корпорация остановит поставки, начиная от чипов до смартфонов и бытовой электроники.

Также стало известно, что испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka (магазины представлены и в Казани), приняла решение временно прекратить работу на территории России.

PayPal приостановил работу в России, а eBay — доставку заказов в нашу страну.

По информации Минпромторга России, торговым сетям разрешили ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. В частности, «Ашан» и X5 Group ввели в своих магазинах ограничения по продаже ряда социально значимых товаров в одни руки.