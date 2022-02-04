Стали известны претенденты на должность генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначен главой Центрального банка Норвегии, а на его прежнее место выбирают нового человека. Недавно СМИ назвали возможных претендентов на этот пост. Об этом сообщает «РИА Новости».

В список возможных кандидатов попали: экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, глава правительства Нидерландов Марк Рютте, премьер Эстонии Кая Каллас, президент Румынии Клаус Йоханнис и экс-глава евродипломатии Федерика Могерини.

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В прошлом году Столтенберг призвал обновить стратегическую концепцию альянса, которая действует с 2010 года. По его словам, документ обеспечивает потребности, но мировая обстановка изменилась. Необходимость обновления стратегической концепции НАТО он обосновал ухудшением отношений с Россией и усилением Китая.



Максим Кокунин