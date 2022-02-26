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Сайт «РИА Новости» подвергся массированной DDoS-атаке

21:20, 26.02.2022
Сайт «РИА Новости» подвергся массированной DDoS-атаке
Фото: pixabay.com

Сайт российского информационного агентства «РИА Новости» подвергается массированной DDoS-атаке. Об этом сообщает само агентство.

Произошло это на фоне объявления хакерской группой Anonymous кибервойны России и санкций Запада в сфере IT. Атака идет, в основном, из-за рубежа и второй день подряд .

Накануне Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за атаку на российский канал RT, который подвергся ей ранее.

Фото: pixabay.com

Вчера в работе агентства появились сбои. Страница сайта не прогружалась до конца.

Дарья Акимова
ОбществоТехнологииIT

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