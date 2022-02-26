Сайт «РИА Новости» подвергся массированной DDoS-атаке

Сайт российского информационного агентства «РИА Новости» подвергается массированной DDoS-атаке. Об этом сообщает само агентство.

Произошло это на фоне объявления хакерской группой Anonymous кибервойны России и санкций Запада в сфере IT. Атака идет, в основном, из-за рубежа и второй день подряд .

Накануне Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за атаку на российский канал RT, который подвергся ей ранее.

Фото: pixabay.com

Вчера в работе агентства появились сбои. Страница сайта не прогружалась до конца.

Дарья Акимова