Сайт «РИА Новости» подвергся массированной DDoS-атаке
Сайт российского информационного агентства «РИА Новости» подвергается массированной DDoS-атаке. Об этом сообщает само агентство.
Произошло это на фоне объявления хакерской группой Anonymous кибервойны России и санкций Запада в сфере IT. Атака идет, в основном, из-за рубежа и второй день подряд .
Накануне Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за атаку на российский канал RT, который подвергся ей ранее.
Вчера в работе агентства появились сбои. Страница сайта не прогружалась до конца.
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