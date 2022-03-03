Российские военные доставили жителям Украины 30 тонн гуманитарной помощи

Фото: Максим Платонов (архив)

Жители Украины получили 30 тонн гуманитарной помощи от России. Ее доставили российские военнослужащие из Белгородской области, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Партию гуманитарного груза привезли в населенные пункты, расположенные на российско-украинской границе в Харьковской области. Помощь получили жители города Волчанск и поселка городского типа Казачья Лопань. Как уточнили в Министерстве обороны, гуманитарная помощь доставлена по просьбе самих жителей украинских приграничных населенных пунктов.

Продукты питания, в том числе крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду раздали женщинам, детям и пожилым гражданам, рассказали в ведомстве.

Также Минобороны РФ предоставило новую информацию о ходе специальной военной операции на Украине. Под контроль взяты Чистополье, Новополтавка, Жовтневое. Город Балаклея освобожден от националистических батальонов.

С начала спецоперации, с 24 февраля, поражены уже 1 612 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 62 пункта управления и узла связи, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 РЛС. По данным ведомства, уничтожены 49 украинских самолетов на земле и 13 в воздухе, 606 танков и других боевых бронемашин, 67 РСЗО, 227 орудий и минометов, а также 53 беспилотника.

В Минобороны сообщили о выведении из строя в Киеве резервного технологического радиотелевизионного центра. Он использовался СБУ для психологических операций против России. Жертв и разрушений жилых домов при этом не допущено, пишет ТАСС.

Накануне Минобороны России объявило о создании штаба по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине и формировании колонн с гуманитарными грузами, в том числе с продуктами и предметами первой необходимости. В ведомстве заверили, что никто из жителей Украины на подконтрольных ВС России территориях не останется без питания, воды и средств первой необходимости.

В Минобороны РФ также заявили, что при готовности украинских властей создать гуманитарный коридор Вооруженные силы России берут на себя обязательства по обеспечению его безопасности. Ведомство призвало международные организации и Киев немедленно обеспечить гуманитарные коридоры для выхода всех желающих граждан.

Напомним, что Татарстан направил уже две фуры с гуманитарной помощью беженцам с ЛНР и ДНР в распределительный центр в Ростовскую область. Вторая отбыла с казанского склада 2 марта. От татарстанцев вынужденные переселенцы получат продукты с длительным сроком годности, крупы, средства гигиены, бытовую технику, туалетную бумагу, школьные принадлежности и одежду.



Фото: Максим Платонов

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