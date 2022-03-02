Минобороны России призвало к содействию в преодолении гуманитарного кризиса на Украине

Фото: Максим Платонов

Министерство обороны России сообщило о создании штаба по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине. Основная задача — оказание гумпомощи населению ДНР, ЛНР и Украины.

В Минобороны еще раз отметили — ВС РФ не применяют оружие по мирным жителям. По данным министерства, националисты прикрываются гражданским населением как живым щитом, а также препятствуют выходу мирных жителей, в том числе иностранцев, из Киева, Харькова, Мариуполя и других городов. К России за помощью в эвакуации своих граждан обратились Великобритания, Италия, Китай, Польша, Франция, Япония и другие страны.

Приводим главные тезисы по поводу оказания гумпомощи:

При готовности украинских властей создать гуманитарный коридор вооруженные силы России берут на себя обязательства по обеспечению его безопасности.

ВС РФ рассчитывают на оперативное содействие ООН, ОБСЕ, а также правозащитных организаций в решении гуманитарных вопросов на Украине.

Для помощи населению Украины сформированы колонны с гуманитарными грузами, в том числе продуктами и предметами первой необходимости.



Россия предложила принять на своих аэродромах самолеты других стран для эвакуации их граждан с Украины.

Никто из жителей Украины на подконтрольных территориях ВС России не останется без питания, воды и средств первой необходимости.

Международные организации и Украина должны немедленно обеспечить гуманитарные коридоры для выхода всех желающих граждан.

Колонна с гуманитарной помощью из Крыма прибыла в населенные пункты на юге Украины.



В начале спецоперации в Министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: «Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что мирному населению ничего не грозит.

28 февраля Минобороны России обратилось к мирным жителям столицы Украины, заявив, что те могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев — Васильков, которая открыта и безопасна для движения.

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