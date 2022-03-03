Паники нет, как и оптимизма: татарстанский бизнес ждет реальной помощи

Предприятия гособоронзаказа, кредиты которых зависят от ключевой ставки ЦБ, ломают голову — как выплачивать многомиллионные платежи

Фото: Роман Хасаев

Сфера информационных технологий стала одной из первых отраслей российской экономики, которой была обещана хоть какая-то федеральная поддержка в условиях западных санкций. Глава правительства Михаил Мишустин объявил об освобождении всех IT-компаний от уплаты налога на прибыль, фактически приравняв их к статусу резидентов ОЭЗ. Между тем большинство татарстанских предприятий пребывают в растерянности: «Нужны меры господдержки предприятиям гособоронзаказа, чьи кредиты «привязаны» к ключевой ставке ЦБ РФ», — заявили «Реальному времени» в руководстве Зеленодольского завода им. Горького. «Опасения серьезные, так как возвращения к прежней ставке в 7% годовых к концу года не ждут», — отметил также инвестиционный стратег Сергей Суверов.

IT-индустрию освободили от налога на прибыль до 2025 года

Федеральное правительство объявило о первых мерах по повышению устойчивости российской экономики, оказавшейся под давлением внешних санкций с начала специальной операции на Украине. Вчера на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о беспрецедентных мерах по сохранению отечественной отрасли информационных технологий. Они утверждены Указом президента «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», подписанным накануне. Таким образом, IT-индустрия стала одним из приоритетных секторов, на чьи запросы власти среагировали в предельно короткие сроки.

Как сообщил глава правительства, все IT-компании на 3 года освобождаются от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Причем льготы коснутся не только основных игроков отрасли, но и создателей приложений для мобильных устройств. «Они станут доступны и организациям, занимающимся реализацией и установкой, тестированием, а также сопровождением отечественных решений», — уточнил Мишустин.

До сих пор этой преференцией могли пользоваться лишь резиденты ОЭЗ «Иннополис».

Другой «роскошный» бонус IT-индустрии, который нельзя получить по прописке в иннограде — это возможность взять кредиты по ставке не выше 3% на продолжение работы и новые проекты. Правда неясно, на каких условиях будет субсидироваться процентная ставка коммерческим банкам. В дополнение к этому правительство обещает расширить программу предоставления грантов на создание отечественных решений.

Все IT-компании на 3 года освобождаются от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Фото: Максим Платонов

Кадровый дефицит в индустрии планируют решать нетрадиционными способами. В «социальный пакет» по удержанию специалистов входит «возможность оформить льготную ипотеку» и освободить молодых мужчин от воинской обязанности. «Все это станет хорошим импульсом для нашего IT-сектора, поможет ему и дальше развиваться», — высказал уверенность Михаил Мишустин.



IT-cфера всегда находилась в зоне особого внимания руководства страны, напомнил он. «С прошлого года по поручению президента РФ российские разработчики программного обеспечения получают серьезные льготы. В результате доходы IT-компаний выросли. Увеличился фонд оплаты труда и число специалистов в этой сфере», — отметил он. По замыслу властей, эти меры позволят «не допустить снижения темпов развития IT-отрасли в нашей стране даже в условиях санкционных ограничений».

По оценкам экспертов IDC, объем российского рынка IT-услуг (системная интеграция, консалтинг и разработка заказного ПО, установка и поддержка оборудования и ПО, IT-обучение и тренинги) в 2020 году вырос до 411,61 млрд рублей. Основными заказчиками являются банки и финансовые структуры, которые вкладывали инвестиции в разработку и улучшение работы мобильных приложений и интернет-банкинга.

Почему первой спасают IT-сферу

— Сейчас Россия попадает под очень жесткие санкции, которые распространяются на поставку высокотехнологичного оборудования. Ряд зарубежных производителей отказались от поставок в Россию, — объяснил необходимость форсированного импортозамещения в ИКТ генеральный директор группы компаний Innostage Айдар Гузаиров.

С другой стороны, резко возрастает необходимость отражения кибератак, которые совершаются на российские активы. «Так или иначе, сейчас ряд зарубежных стран ведут кибератаки, и есть вопрос доверия к неотечественным программным продуктам, возможны и закладки для западных спецслужб. Это и есть те самые предпосылки, которые объясняют, почему государство так быстро реагирует на этот вопрос», — считает Гузаиров.

С началом военной операции зарубежные заказчики начали отказываться от услуг российских IT-компаний. «Мы, как компания, которая базируется в России, получили от наших заказчиков уведомления о том, что они не будут работать с компаниями в России. И сейчас для повышения экономической привлекательности для российских технических компаний правительство хочет своими мерами как-то поддержать и попытаться в кратчайшие сроки сократить технологическое отставание, — полагает он. — IT-сфера наименее инерционная. Указ президента вышел быстро, так как власти рассчитывают на быструю адаптационность этой сферы».

Удержать кадры: дать ипотеку и освободить от службы в армии

Другая проблема заключается в том, что иностранные специалисты начали уходить из российских компаний.

— Зарубежных специалистов не так много в России, но им становится некомфортно работать, — считает глава Mobile Research Croup Эльдар Муртазин. — Для иностранцев социальные льготы не играют роли, но ими можно удержать российских специалистов и граждан из СНГ. Это реальная, хорошая помощь, потому что сейчас без господдержки многие секторы экономики будут крениться как минимум. IT-сфера становится крайне важной, так как мы живем в цифровом мире.

«Реальное время» направило запрос с просьбой высказать свою позицию по ситуации в пресс-службу ОЭЗ «Иннополис», комментарий будет опубликован по получении.

Малая помощь малому бизнесу

Меры поддержки бизнеса других сфер еще более скромные. Об освобождении от налоговых обязательств предприятий иных отраслей речи пока не идет. Во-первых, будет введен мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий, начиная с 10 марта и до конца года. Волнует это мало кого, ведь львиная доля проверок в стране — внеплановые. Во-вторых, на сохранение льготной ставки по кредитам МСП будет направлено 6 млрд рублей. Только вот получить деньги и отчитаться за них — задачи, мягко говоря, непростые. В-третьих, выделяется 500 млн рублей для продления программы компенсаций малому и среднему бизнесу расходов на использование системы быстрых платежей. Актуально эта мера поддержки для довольно ограниченного круга предпринимателей.

Мишустин, конечно, напомнил, что в конце прошлого года заработала обновленная программа «ФОТ 3.0» для сохранения рабочих мест в МСБ. «Бизнес получил почти 150 млрд рублей», — сообщил он. Только вот оптимизма это в экономике тоже не прибавило.

В аграрном комплексе анонсировано решение о выделении 5 млрд рублей сельским предпринимателям для субсидирования более 8 тыс. ранее выданных кредитов в сфере агропромышленного комплекса. «Такое решение особенно важно в период посевной кампании, которая уже началась в ряде наших регионов», — пояснил Михаил Мишустин. Впрочем, без субсидий в АПК было не обойтись и в самое мирное время.

В аграрном комплексе анонсировано решение о выделении 5 млрд рублей сельским предпринимателям. Фото: Илья Репин

«Плавают» вслед за ключевой

Большинство татарстанских предприятий пребывают в растерянности — как обслуживать кредиты. Как пояснили в отрасли, одной из наиболее тяжелых проблем для предприятий гособоронзаказа является повышение ключевой ставки ЦБ до 20%. У многих компаний ставка по кредитам привязана к ставке рефинансирования. После ее повышения с 9,5 до 20% объем ежемесячных платежей многократно увеличивается и будет исчисляться по итогам года миллиардами рублей.

— Считаем, что в случае увеличения цены комплектующих для строительства кораблей и судов от поставщиков оборудования, необходимо рассмотреть возможность увеличения цены заказов по линии ГОЗа. Также считаем, что нужны меры государственной поддержки предприятиям, у которых увеличение ключевой ставки ЦБ РФ приведет к удорожанию процентной нагрузки по действующим кредитам с плавающей процентной ставкой, которая привязана к ключевой ставке, — заявили в руководстве Зеленодольского завода им. Горького, являющегося исполнителем ГОЗ по строительству боевых кораблей.

В настоящее время предприятию удалось решить проблему с замещением немецких дизельных двигателей на отечественные, которые устанавливаются на современные суда. «Санкции против Зеленодольского завода имени А.М. Горького действуют с 2019 года, и за прошедшее время мы провели масштабную работу в данном направлении, нашли альтернативные варианты необходимой продукции отечественного производства. Так, на строящихся сейчас заказах применяются двигатели российского производства (Коломенского завода и завода «Звезда»)», — сообщили в компании.

Инвестиционный стратег и экс-банкир Сергей Суверов разделяет опасения исполнителей ГОЗ, но не рекомендует ждать большой помощи от государства:

— Возвращения к прежней ставке в 7% годовых к концу года не ждут, наоборот, сейчас тренд идет вверх, — отметил он.

По его мнению, доходы бюджета из-за санкций могут оказаться ниже, поэтому вряд ли возможна поддержка.

Исполнение ГОЗ: никакой паники нет, но...

Вице-премьер России Юрий Борисов провел заседание коллегии ВПК. Он признался, что «весь масштаб и глубину нынешних санкций против российской экономики было сложно предсказать», но никакой паники в российском оборонно-промышленном комплексе нет, есть все возможности выполнить гособоронзаказ за 2022 год, заверил он.

— Но мы прорабатывали различные механизмы поддержки промышленности, в том числе оборонного комплекса, проводили стресс-тесты. Никакой паники нет. Задача выполнения ГОЗ была и остается приоритетной. В прошлом году ГОЗ был выполнен более чем на 98%. Убежден, что мы имеем все возможности для сохранения таких показателей и в будущем, — заявил он.

По словам Борисова, на сегодня предприятия российского ОПК имеют прочный научно-технический задел и стабильную экономику. Этого, в частности, удалось добиться благодаря мерам финансового оздоровления оборонных предприятий, предпринятым правительством России за последние 2 года.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Накануне в Минобороны РФ сообщили о количестве погибших российских военных: 498 человек, около 1 600 ранены. Потери украинской стороны, по данным ведомства, — более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными.

