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Зависимые директора: европейцы массово покидают органы правления российских компаний

14:26, 02.03.2022 5 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация
Зависимые директора: европейцы массово покидают органы правления российских компаний
Фото: dswconsulting.co.uk

Кто покинул Россию

С момента объявления о проведении специальной военной операции России на Украине иностранцы стали массово выходить из советов директоров и набсоветов компаний. Так, 24 февраля наблюдательный совет Сбербанка покинули сразу три человека — экс-премьер Финляндии Эско Ахо, независимые директора Надя Уэллс и Натали Брагински-Мунье.

В тот же день бывший федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн вышел из совета директоров ОАО «РЖД», а итальянский сенатор и бывший премьер-министр страны Маттео Ренци — из совета директоров Delimobil Holding S.A., объединяющей каршеринговые проекты «Делимобиль» и Anytime Prime.

Итальянский сенатор и бывший премьер-министр страны Маттео Ренци вышел из совета директоров Delimobil Holding S.A. Фото facebook.com/matteorenziufficiale

Наибольший отток наблюдался вчера. Приводим полный список:

  • бывший заместитель премьер-министра Люксембурга Этьен Шнайдер покинул совет директоров АФК «Система»;
  • экс-премьер Франции Франсуа Фийон — совет директоров СИБУРа;
  • шведский бизнесмен Йохан Эрик Деннелинд — совет директоров «Мегафона»;
  • экс-финансовый директор Carlsberg Eastern Europe Руд Педерсен — совет директоров «Ленты»;
  • итальянский предприниматель Эцио Вергани — совет директоров компании «Группа ГМС»;
  • Глава британской нефтекорпорации British Petroleum Бернард Луни и бывший глава BP Боб Дадли — совет директоров «Роснефти».

Сообщалось о том, что совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, подпавший под санкции ЕС, а также Стефан Дюшарм приняли решение покинуть наблюдательный совет X5 Retail Group. Фридман и Петр Авен также ушли из совета директоров «Альфа-Банка».

Уходят не только люди. Например, 27 февраля британская нефтегазовая компания British Petroleum объявила, что избавится от своей доли в «Роснефти» из-за ситуации на Украине. Компании принадлежало 19,75% с 2013 года. А нефтегазовый концерн Shell заявил, что не будет участвовать в проекте «Северный поток — 2». Также компания выйдет из проекта «Сахалин-2». Как заявил главный исполнительный директор компании Бен ван Берден, это решение, «которое мы принимаем убежденно».

Нефтегазовый концерн Shell заявил, что не будет участвовать в проекте «Северный поток — 2». Фото shell.com.ru

«Выйти с рынка легко, но вернуться на место — гораздо сложнее»

Вчера премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах временно ограничить иностранному бизнесу выход из российских активов. Это связано с тем, что «в текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением». Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов.

— Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше. Уверен, что санкционное давление в конце концов спадет, и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков, — сказал Мишустин на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики (цитата по ТАСС).

Михаил Мишустин сообщил о планах временно ограничить иностранному бизнесу выход из российских активов. Фото: kremlin.ru

По его словам, многие зарубежные компании давно и успешно работают на российском рынке и создали производства с высокооплачиваемыми рабочими местами, вложили ресурсы, усилия и время в свои проекты, чтобы вывести их на полную мощность, наладили логистические цепочки.

— Выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое уже плотно занято конкурентами, гораздо сложнее, — заметил он.

Дарья Пинегина
ЭкономикаТехнологииБизнес

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 комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 14:29
    Свою же работу теряют
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    Анонимно 16:02
    видимо что-то им пообещали
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  • Анонимно 14:29
    Их выбор, что теперь. Только платочком помахать вслед остается
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  • Анонимно 15:15
    Давно было пора очистить экономику России от этих иностранцев.
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    Анонимно 16:02
    знаете, думаю, мы все друг от друга зависим, иностранцы от нас, мы от них. Это урон всем экономикам
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