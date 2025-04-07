Госдолг Татарстана снизился на 12,9 миллиона рублей

Фото: Динар Фатыхов

На 1 апреля 2025 года госдолг Татарстана составил 99,1 млн рублей, включая обязательства по федеральным бюджетным кредитам (90 млн рублей) и по предоставленным государственным гарантиям (8,7 млн рублей). Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики

По сравнению с 1 марта 2025 года госдолг уменьшился на 247,9 млн рублей.

Сейтумерова Анна / realnoevremya.ru

За первый квартал 2025 года объем государственного долга региона сократился на 12,9 млн рублей из-за уменьшения обязательств по госгарантиям.

Анастасия Фартыгина