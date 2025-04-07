Госдолг Татарстана снизился на 12,9 миллиона рублей
На 1 апреля 2025 года госдолг Татарстана составил 99,1 млн рублей, включая обязательства по федеральным бюджетным кредитам (90 млн рублей) и по предоставленным государственным гарантиям (8,7 млн рублей). Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики
По сравнению с 1 марта 2025 года госдолг уменьшился на 247,9 млн рублей.
- За первый квартал 2025 года объем государственного долга региона сократился на 12,9 млн рублей из-за уменьшения обязательств по госгарантиям.
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