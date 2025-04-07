Татарстан вошел в топ-10 регионов с наименьшей долей просроченной задолженности населения

Фото: Елизавета Пуншева

Татарстан занял 8-е место в рейтинге регионов по наименьшей доле просроченной задолженности населения. Об этом сообщает «РИА Новости».

Так, в республике лишь 3% кредитов имеют просроченную задолженность. В топ-5 вошли Севастополь (1,75%), Крым (2,28%), Санкт-Петербург (2,79), Республика Саха (Якутия) (2,85) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2,97).

В первой десятке также числятся Ненецкий автономный округ (2,98 процента), Чувашия (3,03), Москва (3,1) и Чукотка (3,15 процента).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Примечательно, что при этом платежная дисциплина населения по состоянию на 1 марта этого года снизилась в большинстве регионов России. Так, за последние 12 месяцев доля просроченной задолженности в рублевом кредитном портфеле выросла до 3,98 процента на 1 марта текущего года против 3,41 процента на аналогичную дату в 2024 году. При этом даже текущий уровень является достаточно низким значением и соответствует показателям 2023 года. Для сравнения, еще в 2017 году доля просрочки по кредитам физических лиц превышала восемь процентов.

По данным Росстата, на 1 января 2025 года общий объем задолженности физлиц по рублевым кредитам в ПФО составил 6,3 млрд рублей.



Елизавета Пуншева