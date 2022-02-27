British Petroleum заявила, что избавится от доли в «Роснефти»

Британская нефтегазовая компания British Petroleum объявила, что избавится от своей доли в «Роснефти» из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Компании принадлежало 19,75% с 2013 года. Помимо этого, исполнительный директор British Petroleum Бернард Луни покидает совет директоров «Роснефти». Также еще один директор «Роснефти», номинированный от британской компании, бывший глава British Petroleum Боб Дадли выходит из совета директоров.

Фото: wikipedia.org

В январе в США представили новый проект санкций против России — «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он предусматривал введение санкций против российских чиновников и бизнесменов. В списке находился глава «Роснефти» Игорь Сечин.

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Дарья Акимова