Рустам Минниханов: наиболее активно инвестиции в Татарстан поступают из Азии и стран Персидского залива

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на дебатах в рамках инвестиционного форума в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

— Татарстан как регион России с развитой экономикой, основанной на инновациях и современных технологиях, ведет методичную работу по улучшению созданного, изучению лучших практик и внедрению новых подходов. Мы активно поддерживаем малый и средний бизнес, создаем благоприятный инвестиционный климат, внедряем «зеленые» технологии, проводим работу по адаптации к изменениям климата, продвигаем принципы циркулярной экономики и устойчивого развития, — подчеркнул он.

По совам раиса, наиболее активно инвестиции в Татарстан продолжают поступать из Азии и стран Персидского залива. Он отметил, что привлечение инвесторов — одна из приоритетных задач республики.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Минниханов отдельно остановился на партнерском банкинге. Татарстан — пилотный регион по внедрению принципов исламского финансирования в России.

— Наши данные подтверждают существенный рост интереса к партнерскому финансированию как граждан, так и финансовых организаций. Сегодня на нашем рынке присутствуют все основные продукты исламского финансирования. Они разработаны специалистами из Татарстана, сертифицированными в Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов, — подчеркнул раис.

В качестве важных инструментов работы с инвесторами и их привлечения раис республики назвал форумы, которые проходят в Татарстане, и пригласил всех участников посетить их вместе с деловыми кругами.



Елизавета Пуншева