Попавшие под санкции Фридман и Авен выйдут из совета директоров «Альфа-банка»
Михаил Фридман и Петр Авен, попавшие под санкции Евросоюза, выйдут из совета директоров «Альфа-банка», сообщает ТАСС.
Согласно материалам кредитной организации, совет директоров возглавит Олег Сысуев, который сейчас занимает должность первого заместителя председателя совета директоров.
В ближайшее время из состава совета директоров «Альфа-банка» также выйдут Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий.
Вчера Евросоюз внес в черный список главу «Роснефти» Игоря Сечина, главу «Транснефти» Николая Токарева, бизнесменов Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Мордашова. Евросоюз также ввел санкции против пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
На прошлой неделе Евросоюз и США объявили о введении ограничительных мер против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Также Государственный департамент США ввел санкции в отношении министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Это связано с проведением военной операции РФ в Донбассе.
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