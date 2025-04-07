Евросоюз ответит на американские пошлины контрмерами с 15 апреля

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Евросоюз начнет вводить контрмеры в ответ на новые импортные пошлины США с 15 апреля. Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на пресс-конференции после заседания Совета ЕС.

Контрмеры будут реализованы в два этапа: первый набор вступит в силу 15 апреля, а второй — 15 мая.

Шефчович уточнил, что окончательный список товаров и размеры пошлин будут разосланы странам ЕС позже сегодня.

— Голосование назначено на 9 апреля, а окончательный список будет принят 15 апреля, — добавил он.

Это решение стало ответом на объявленные президентом США Дональдом Трампом взаимные пошлины, которые могут достигать 20% для стран Евросоюза.

По мнению Трампа, введение пошлин должно укрепить экономическую независимость США и помочь сократить госдолг. Однако Еврокомиссия, возглавляемая Урсулой фон дер Ляйен, стремится к переговорам с Вашингтоном, но уже готовит контрмеры на случай неудачи.

Первый набор контрмер включает товары на сумму около $28 млрд, среди которых мясо, крупы, вино, бурбон, древесина и даже туалетная бумага. ЕС готов ответить на действия США, чтобы защитить свои интересы в международной торговле.

Анастасия Фартыгина