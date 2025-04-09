Совкомбанк дарит кешбэк 18% за спортивные покупки по «Халве» в честь рекорда Александра Овечкина

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

В честь исторического достижения Александра Овечкина Совкомбанк запускает специальную акцию «Великий кешбэк» для держателей карты «Халва». По 15 апреля включительно клиенты могут получить кешбэк 18% за покупки на сумму от 2025 рублей в категории «Спорт».

Чтобы принять участие в акции, необходимо активировать ее в мобильном приложении Совкомбанка или в личном кабинете на сайте «Халвы», а затем совершать покупки на сумму от 2025 рублей у партнеров «Халвы» в категории «Спорт». Кешбэк в размере 18% от суммы покупок, но не более 5000 баллов (1 балл = 1 рубль), будет начислен на карту «Халва» до 25 апреля.

Полные условия и список партнеров доступны на странице акции.

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