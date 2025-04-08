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Банк России опубликовал курс валют на 9 апреля

18:12, 08.04.2025
Банк России опубликовал курс валют на 9 апреля
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют со среды, 9 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар вырос на 0,73 рубля, евро — на 1 рубль, юань — на 0,16 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 85,46 рубля;
  • евро — 93,78 рубля;
  • юань — 11,57 рубля.

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