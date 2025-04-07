Российский рынок акций обновил годовой минимум

Фото: Максим Платонов

Российский рынок акций обновил минимальные показатели текущего года. Это вызвано торговыми войнами после введения президентом США Дональдом Трампом товарных пошлин против многих стран, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экспертов.

Так, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 9.13 мск падал на 3,85%, до 2674,91 пункта, а ранее с утра он обновил минимум с 20 декабря 2024 года, упав до 2657,66 пункта. С утра азиатские рынки акций падают на 5-12,6%, фьючерсы на биржевые индексы США теряют 2,8-4,7%.

— Индекс Мосбиржи сейчас падает вслед за обвальным падением цен на нефть. Вместе с тем, что рубль до сих пор крепкий относительно доллара, который находится на отметках значительно ниже тех, что заложены в бюджет — это создает давление на котировки сырьевых компаний, доля которых в индексе велика, и они тянут за собой и весь рынок. После нескольких торговых сессий отвесного падения сегодня можем увидеть технический отскок, хорошие шансы будут, если рубль начнет слабеть, — рассказал Иван Ефанов из компании «Цифра брокер».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам экспертов агентства, текущая ситуация на рынках связана с эскалацией торговых конфликтов после введения пошлин Трампом. Это спровоцировало обвал рисковых активов, включая нефть, что сильно ударило по российским акциям экспортных компаний, добавляет он.

— Российский рынок акций, уже потерявший почти 7% с начала года, оказался в зоне сильнейшего давления из-за глобальной паники. Индекс Мосбиржи приближается к критической поддержке 2650 пунктов, и, если она не удержит падение, следующей целью станет зона 2400-2450. Дальнейшая динамика на мировых рынках будет зависеть от данных по инфляции в США и решений ФРС, но пока условия для восстановления выглядят слабыми, — отметил Владислав Антонов из компании BitRiver.

Напомним, сегодня цена нефти Brent опустилась ниже $64 за баррель впервые с 26 апреля 2021 года.



Елизавета Пуншева