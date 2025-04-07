Татарстан вошел в пятерку регионов по сокращению потребительского кредитования

Фото: Максим Платонов

По результатам февраля 2025 года Татарстан вошел в топ-5 регионов, где по сравнению с январем больше всего снизилось потребительское кредитование — показатель составил 0,9 п.п. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Также потребительское кредитование снизилось в Краснодарском крае (-2,2 п.п.), Ростовской области (-1,7 п.п.), Санкт-Петербурге (-1,2 п.п.) и Свердловской области (-0,9 п.п.).

В некоторых регионах зафиксировался и рост: в Челябинской (+1,1 п.п.) и Тюменской областях (с ХМАО и ЯНАО) (+0,2 п.п.).

В среднем по России полная стоимость потребительских кредитов в феврале 2025 года снизилась на 0,5 процентного пункта (п.п.) по сравнению с январем и составила 36%. Снижение данного показателя в феврале текущего года было зафиксировано впервые с июля 2024 года.

По сравнению с февралем 2024 года полная стоимость потребкредитов существенно выросла — на 8,7 п.п. (в феврале 2024 года — 27,3%).

— Во многом это стало следствием мер Банка России для приведения полной стоимости кредита к реальным рыночным значениям. Так, регулятор разрешил кредиторам временно не ограничивать ПСК в I квартале 2025 года. Очевидно, что банки воспользовались этим и скорректировали данный показатель, подтверждением чего и стало небольшое снижение ПСК по потребкредитам в феврале 2025 года после периода долгого роста. Поскольку рыночные условия в целом стабилизировались и стоимость фондирования начала снижаться, регулятор принял решение, что с 1 апреля текущего года банки могут соблюдать ограничение ПСК в обычном режиме, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Елизавета Пуншева