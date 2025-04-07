Банк России опубликовал курс валют на 8 апреля
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции
Банк России опубликовал официальный курс валют со вторника, 8 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар вырос на 1,91 рубля, евро — на 1,79 рубля, юань — на 0,12 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 86,19 рубля;
- евро — 94,77 рубля;
- юань — 11,73 рубля.
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