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Банк России опубликовал курс валют на 8 апреля

19:15, 07.04.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции

Банк России опубликовал курс валют на 8 апреля
Фото: Сейтумерова Анна

Банк России опубликовал официальный курс валют со вторника, 8 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар вырос на 1,91 рубля, евро — на 1,79 рубля, юань — на 0,12 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 86,19 рубля;
  • евро — 94,77 рубля;
  • юань — 11,73 рубля.

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