Нефтегазовый концерн Shell не будет участвовать в «Северном потоке — 2»

Нефтегазовый концерн Shell не будет участвовать в проекте «Северный поток — 2». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

Также компания выйдет из проекта «Сахалин-2». Как заявил главный исполнительный директор компании Бен ван Берден, это решение, «которое мы принимаем убежденно».

Фото: wikimedia.org

Shell владеет 27,5% акций «Сахалина-2» — совместного предприятия с «Газпромом» (50%).

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о прекращении сертификации «Северного потока — 2». Решение принято после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. После этого президент США Джо Байден поручил ввести санкции против Nord Stream 2 AG — компании-оператора газопровода «Северный поток — 2». Они затронут и ее должностных лиц.

Татьяна Леухина