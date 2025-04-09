Премия Сбера «Любимый малый бизнес»: региональные победители из Татарстана получили награды

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

В Нижнем Новгороде состоялась церемония награждения региональных победителей премии Сбера «Любимый малый бизнес». Предприниматели из Татарстана показали выдающиеся результаты — девять местных компаний стали лауреатами в различных номинациях.

Среди награжденных — представители ключевых для республики отраслей:

Сельское хозяйство и животноводство : ИП Валеев И.И и ветеринарная клиника «Айболит»;

: ИП Валеев И.И и ветеринарная клиника «Айболит»; Розничная торговля (непродовольственная) : сеть магазинов «Родной»;

: сеть магазинов «Родной»; Гостиничный бизнес и туризм : туристический комплекс «Кунак бистэсе»;

: туристический комплекс «Кунак бистэсе»; Сфера красоты : сеть салонов традиционного тайского массажа Siam Oasis ООО «Здоровое тело», центр имплантации и стоматологии ООО «Стоматология НК», г. Нижнекамск;

: сеть салонов традиционного тайского массажа Siam Oasis ООО «Здоровое тело», центр имплантации и стоматологии ООО «Стоматология НК», г. Нижнекамск; Спорт, образование и развитие : сеть центров грудничкового плавания «Поплыву к мечте»;

: сеть центров грудничкового плавания «Поплыву к мечте»; Пищевая промышленность : сеть кондитерских татарских изделий «Баурсак», г. Альметьевск;

: сеть кондитерских татарских изделий «Баурсак», г. Альметьевск; Розничная торговля (продовольственная): ООО «Трафик».

Главным победителем регионального этапа от Татарстана стало ООО «Здоровое тело», чья деятельность в сфере популяризации здорового образа жизни получила особое признание жюри.

«Предприниматели Татарстана традиционно демонстрируют высокие стандарты ведения бизнеса, сочетая национальные традиции с современными подходами, — отметил управляющий отделения «Банка Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов. — Их успех — это не только личные достижения, но и весомый вклад в экономику республики. Особенно впечатляет умение наших предпринимателей находить ниши для развития даже в условиях высокой конкуренции, создавая востребованные продукты и сервисы».

О премии:

Премия «Любимый малый бизнес» — инициатива Сбера, направленная на поддержку и развитие предпринимательства в России. Предприниматели из числа победителей регионального этапа примут участие в торжественной церемонии награждения победителей финального этапа премии Сбера «Любимый малый бизнес», которая по традиции состоится в Москве конце мая. В итоге 100 победителей премии получат по 1 млн рублей, а 10 счастливчиков дополнительно станут обладателями Гран-при — сертификатов на отдых на пятизвездочном алтайском курорте «Манжерок».

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