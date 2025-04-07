Татарстан получит почти 4 млрд рублей на модернизацию вертолетов «Ансат»

Фото: Максим Платонов

Минпромторг России объявил о выделении 5,7 млрд рублей на модернизацию вертолетов «Ансат-М» и Ми-38-2. Эти средства пойдут на улучшение эксплуатационных характеристик и импортозамещение компонентов, что особенно актуально в условиях санкций. Об этом сообщил «Интерфакс».

Планируется увеличить максимальную взлетную массу «Ансата» до 3 800 килограммов и завершить испытания для установки противообледенительной системы. На эти работы выделено 3,95 миллиарда рублей.

— Мы стремимся повысить надежность и безопасность вертолетов, чтобы они соответствовали современным требованиям, — заявил представитель Минпромторга.

Что касается Ми-38-2, то его модернизация включает дооборудование новыми агрегатами и бортовым оборудованием. Также планируется увеличить ресурсные показатели и получить одобрения на использование отечественных комплектующих. На эти цели выделяется 1,76 млрд рублей.

Оба проекта должны быть завершены до декабря 2027 года.

Анастасия Фартыгина