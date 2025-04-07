Татарстан получит почти 4 млрд рублей на модернизацию вертолетов «Ансат»
Минпромторг России объявил о выделении 5,7 млрд рублей на модернизацию вертолетов «Ансат-М» и Ми-38-2. Эти средства пойдут на улучшение эксплуатационных характеристик и импортозамещение компонентов, что особенно актуально в условиях санкций. Об этом сообщил «Интерфакс».
Планируется увеличить максимальную взлетную массу «Ансата» до 3 800 килограммов и завершить испытания для установки противообледенительной системы. На эти работы выделено 3,95 миллиарда рублей.
— Мы стремимся повысить надежность и безопасность вертолетов, чтобы они соответствовали современным требованиям, — заявил представитель Минпромторга.
Что касается Ми-38-2, то его модернизация включает дооборудование новыми агрегатами и бортовым оборудованием. Также планируется увеличить ресурсные показатели и получить одобрения на использование отечественных комплектующих. На эти цели выделяется 1,76 млрд рублей.
- Оба проекта должны быть завершены до декабря 2027 года.
Справка
«Ансат» — легкий многоцелевой вертолет, который разрабатывается Казанским вертолетным заводом. Ранее он использовал канадские двигатели, но теперь на замену им разрабатывается российский двигатель ВК-650В. Первый полет с новым мотором запланирован на апрель 2025 года.
Ми-38 — средний многоцелевой вертолет, созданный Московским вертолетным заводом. Ожидается, что в период с 2022 по 2030 годы в России будет произведено 765 вертолетов, включая 187 «Ансатов» и 39 Ми-38.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.