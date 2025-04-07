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Курс доллара поднялся выше 86 рублей, юаня — до 11,79 рубля

10:49, 07.04.2025
Курс доллара поднялся выше 86 рублей, юаня — до 11,79 рубля
Фото: Татьяна Демина

Курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с 13 марта. Это следует из данных торгов.

К 10.16 мск курс доллара рос на 94 копейки относительно предыдущего закрытия — до 86,24 рубля.

Юань также растет — курс китайской валюты достиг 11,79 рубля. Курс юаня расчетами «завтра» на 10.03 мск повышался на 7 копеек, до 11,79 рубля.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Российский рынок акций также обновил минимальные показатели текущего года. Это вызвано торговыми войнами после введения президентом США Дональдом Трампом товарных пошлин против многих стран.

Елизавета Пуншева

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