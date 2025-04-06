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Реальные зарплаты в Татарстане выросли на 11,7% в годовом выражении

14:50, 06.04.2025
Реальные зарплаты в Татарстане выросли на 11,7% в годовом выражении
Фото: Максим Платонов

В Татарстане реальные зарплаты работников увеличились на 11,7% в январе 2025 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает Татарстанстат

  • Среднемесячная начисленная зарплата в регионе составила 78 тыс. рублей, что на 22,9% выше, чем в январе 2024 года.
Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Однако в республике сохраняется проблема с просроченной задолженностью по заработной плате. На конец февраля 2025 года она составила 6,27 млн рублей. Все эти долги возникли из-за недостатка средств у предприятий. Из-за этого 338 работников все еще не получили заработанные деньги.

Напомним, что Татарстан занял 11-е место среди регионов России по уровню зарплат в небольших населенных пунктах по итогам 2024 года.

Анастасия Фартыгина

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Экономика Татарстан

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