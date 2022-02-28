Белый дом заявил, что имеет в запасе дополнительные санкции против России, и «полностью заблокировал» РФПИ

США продолжают реагировать на проведение Россией спецоперации на Украине санкциями. Сегодня они официально «полностью заблокировали» Российский фонд прямых инвестиций и его гендиректора Кирилла Дмитриева, пишет «РИА Новости».

В Белом доме заявили, что США обладают запасом дополнительным антироссийских санкций. Их введут в действие в случае эскалации.

Новые ограничения со стороны США касаются запрета американским гражданам и юридическим лицам проводить операции с Банком России, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов РФ. Что касается Центробанка и ФНБ, то в Белом доме пояснили, что новые санкции лишают их доступа к активам в США или номинированным в долларах.

Ранее США официально ввели персональные санкции против российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Там считают, что именно эти лица несут ответственность за действия на Украине.



На прошлой неделе президент США Джо Байден назвал альтернативу масштабным санкциям против России из-за событий на Украине. По его словам, это было бы начало Третьей мировой войны.

«Реальное время» продолжает следить за военной спецоперацией России в Донбассе, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.



Татьяна Демина