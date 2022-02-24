Песков: сроки военной операции на Украине определит президент России

Сроки операции России на Украине определит президент России Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Цель России — денацификация Украины, так как это представляет угрозу для нашего народа, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По мнению Пескова, россияне поддержат операцию на Украине, как поддержали признание ДНР и ЛНР. Представитель Кремля добавил, что слово «оккупация» в отношении специальной военной операции по демилитаризации Украины неприменимо.

Военная операция в Донбассе началась рано утром. Минобороны РФ отчиталось о том, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены, военная инфраструктура авиационных баз выведена из строя. «Реальное время» следит за развитием ситуации. Все последние новости — в сюжете интернет-газеты.



Татьяна Леухина