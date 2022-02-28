Офис Зеленского обозначил ключевой вопрос переговоров — прекращение огня и вывод войск с Украины

Офис Зеленского заявил, что ключевой вопрос переговоров с Россией — немедленное прекращение огня и вывод войск с Украины, сообщает «РИА Новости».

Украинская делегация прибыла к месту переговоров в Гомельскую область. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что переговоры России с Украиной ожидаются в 12 часов.

Сегодня утром стало известно, что делегация Украины въехала на территорию Белоруссии и направляется к месту переговоров.

Вчера российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной — так Россия выразила готовность начать переговоры в Гомеле. Представители РФ ожидали от украинской стороны согласования встречи в Гомеле до 15 часов по белорусскому времени. Однако время истекло. Спустя некоторое время Украина согласовала проведение переговоров.



Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что украинская делегация встретится с российской для переговоров в Белоруссии. Сам Зеленский заявил, что несильно верит в результат встречи с делегацией РФ.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко