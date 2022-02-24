Международные резервы России составили $643,2 миллиарда — это много или мало?
На 18 февраля 2022 года международные резервы России составили $643,2 миллиарда, увеличившись за неделю на $3,6 миллиарда. Такие данные приводит Центробанк РФ.
По данным регулятора, резервы увеличились в результате положительной переоценки.
Международные резервы РФ представляют собой монетарное золото, которое хранится в том числе за границей, специальные права заимствования, резервную позицию в Международном валютном фонде и средства в иностранной валюте.
$643,2 миллиарда международных резервов России — это:
- Более 55 триллионов рублей.
- С 1993 года международные резервы РФ увеличились в 143 раза — по данным ЦБ, на 1 января 1993 года они составляли всего $4,5 миллиарда.
- На 249,7 миллиарда больше, чем ровно пять лет назад — на 17 февраля 2017 года международные резервы России составляли $393,5 миллиарда.
- Примерно в 22 раза больше международных резервов Украины — на конец января 2022 года они составляли чуть более $29 миллиардов.
- Более семи объемов международных резервов Казахстана по итогам января 2022-го — $87,35 млрд. Они включают в себя валовые резервы Нацбанка и средства Нацфонда.
- В пять раз меньше резервов Китая, которые являются крупнейшими в мире, — по итогам 2021 года они составили $3,250 триллиона. Объем резервов достиг максимума за шесть лет.
- Примерно на $13,1 миллиарда больше объема резервов в Индии — $630,1 миллиарда.
- Более двух годовых бюджетов России — при расходах на 2022 год в 23,69 трлн рублей.
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