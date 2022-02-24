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Международные резервы России составили $643,2 миллиарда — это много или мало?

17:35, 24.02.2022
Международные резервы России составили $643,2 миллиарда — это много или мало?

На 18 февраля 2022 года международные резервы России составили $643,2 миллиарда, увеличившись за неделю на $3,6 миллиарда. Такие данные приводит Центробанк РФ.

По данным регулятора, резервы увеличились в результате положительной переоценки.

Международные резервы РФ представляют собой монетарное золото, которое хранится в том числе за границей, специальные права заимствования, резервную позицию в Международном валютном фонде и средства в иностранной валюте.

Фото: eadaily.com

$643,2 миллиарда международных резервов России — это:

  • Более 55 триллионов рублей.
  • С 1993 года международные резервы РФ увеличились в 143 раза — по данным ЦБ, на 1 января 1993 года они составляли всего $4,5 миллиарда.
  • На 249,7 миллиарда больше, чем ровно пять лет назад — на 17 февраля 2017 года международные резервы России составляли $393,5 миллиарда.
  • Примерно в 22 раза больше международных резервов Украины — на конец января 2022 года они составляли чуть более $29 миллиардов.
  • Более семи объемов международных резервов Казахстана по итогам января 2022-го — $87,35 млрд. Они включают в себя валовые резервы Нацбанка и средства Нацфонда.
  • В пять раз меньше резервов Китая, которые являются крупнейшими в мире, — по итогам 2021 года они составили $3,250 триллиона. Объем резервов достиг максимума за шесть лет.
  • Примерно на $13,1 миллиарда больше объема резервов в Индии — $630,1 миллиарда.
  • Более двух годовых бюджетов России — при расходах на 2022 год в 23,69 трлн рублей.
Дарья Пинегина
ЭкономикаФинансыАналитика

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