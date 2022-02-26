Пресс-секретарь Зеленского сообщил о готовности Украины обсуждать мир и прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Москвой. Об этом сообщи его пресс-секретарь, пишет «РИА Новости».

По его словам, Зеленский принял приглашение президента России Владимира Путина. Он готов обсуждать мире и прекращение огня на Украине.

Пресс-секретарь Зеленского заявил, что Украина и Россия проводят консультации о месте и времени проведения переговоров.

Накануне стало известно, что Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной. Ожидается, что в нее войдут представители Минобороны, МИД и администрации Кремля. Информацию об этом довели до Киева, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако там сообщили, что пересматривают идею проведения переговоров с Россией в Минске, выбрала Варшаву, а потом исчезли.

Ближе к концу дня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и вовсе сообщила, что Украина отказалась от переговоров с Россией. По ее словам, Киев предложил перенести этот вопрос на завтра.



Отметим, что Зеленский уже не раз выражал готовность к переговорам. 25 февраля он в очередной раз призвал Путина сесть за стол переговоров. Украинский лидер считает, что диалог между Москвой и Киевом рано или поздно начнется. «Чем раньше разговор начнется, тем меньшими будут потери», — отметил он.

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