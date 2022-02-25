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Минобороны РФ: в рамках военной операции в Донбассе захвачены ракетные комплексы от США и Британии

20:17, 25.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Минобороны РФ: в рамках военной операции в Донбассе захвачены ракетные комплексы от США и Британии
Фото: wikimedia.org

В Минобороны России заявили о захвате в рамках операции в Донбассе большого количества вооружения, которое было поставлено на Украину западными странами. Среди него представлены противотанковые ракетные комплексы Javelin от США и NLAW от Великобритании.

Также, по данным ведомства, вооруженные силы РФ вывели из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 комплексов ПВО С-300 и «Оса», 39 радиолокационных станций.

Кроме того, сбиты шесть боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотников, а также ликвидированы 67 танков и другие боевые бронемашины.

Сегодня посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что украинские власти готовы к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, однако речи о капитуляции не идет. По его словам, властям необходимо воспользоваться любой возможностью, чтобы прекратить кровопролитие.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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