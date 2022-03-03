Kastamonu «посватали» в другие регионы России, но компания осталась в Татарстане

Крупнейшие резиденты «Алабуги» — турецкий Kastamonu и российский «Технониколь» — могут пересмотреть инвестиционные программы, считают эксперты

На фоне последних событий вокруг спецоперации на Украине крупнейшие резиденты ОЭЗ «Алабуга» и дружественной ей ОЭЗ «Новгородская» оказались в некотором замешательстве. Турецкий холдинг Kastamonu, получивший «добро» на дополнительные инвестиции в размере 30 млрд рублей, пока воздерживается с оценкой сроков строительства пятого завода в «Алабуге». Российская корпорация «Технониколь», планировавшая инвестировать 11 млрд в ОЭЗ «Новгородская», наложила мораторий на публичные комментарии. По мнению исполнительного директора Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Рафаэля Хусяиншина, им мешает неопределенность ситуации, а в будущем резиденты будут пересматривать инвестиционные программы. Подробности — в материале «Реального времени».

Пятая линия Kastamonu за 30 млрд рублей

Резиденты особых экономических зон в России не отменяют инвестиционные программы, но пока воздерживаются от комментариев по ранее анонсированным планам. Многие компании предпочли занять выжидательную позицию по вопросам запуска многомиллиардных проектов, так как около 40% будущей продукции нацелено на экспорт и не сможет быть поглощено внутренними потребителями. Действующие производства в ОЭЗ «Алабуга» продолжают работать без остановки, хотя спецоперация на Украине вызвала некоторую обеспокоенность у иностранных инвесторов.

За несколько дней до этого Наблюдательный совет ОЭЗ «Алабуга» одобрил крупную инвестиционную заявку турецкого производителя Kastamonu (входит в холдинг Hayat) по расширению производства древесных плит. Заявленный объем инвестиций впечатляет — 30 млрд рублей. Холдинг планирует построить пятый завод, который должен привести к кратному увеличению производства.

В настоящее время у Kastamonu работают две линии по производству МДФ-плит проектной мощностью в 1 млн кв. м и две линии по выпуску ламината — на 450 тыс. кв. м. Общий объем выпуска составляет 1,4 млн кв. м продукции в год, и по этому показателю компания входит в пятерку крупных производителей России.

Холдинг планирует построить пятый завод, который должен привести к кратному увеличению производства. Фото lesprominform.ru

Параметры пятой по счету линии пока не раскрываются, запрос «Реального времени» в пресс-службу холдинга остался без ответа. Но как выяснило издание, новый завод планируется запустить достаточно быстро — в четвертом квартале 2023 года. Сейчас в компании должны приступить к его проектированию. Информацию об этом подтвердил казанский представитель Kastamonu, но не стал уточнять сроки, а лишь заверил, что проект полностью будет реализован на территории ОЭЗ «Алабуга».

Турецкого инвестора позвали в другие регионы

Похоже, что за возможность разместить у себя этот новый завод Kastamonu разгорелась схватка между конкурирующими регионами России. Инвестора пытались «сосватать» к себе Владимирская и Новгородская области. Как только Наблюдательный совет ОЭЗ «Алабуга» объявил об утверждении заявки Kastamonu, в одном из субъектов посетовали о потере проекта.

— До сих пор все помнят, как мы [упустили] проект крупной турецкой фирмы Yildiz Entegre, которая как раз-таки хотела делать МДФ плиты. Компания должна была инвестировать свыше 15 млрд руб. и создать более 900 рабочих мест. Но в регионе плевать хотели на новых инвесторов — обещания региона о передаче земли в аренду и модернизации ж/д ветки так и остались обещаниями. После долгих мучений инвестор отказался от проекта. Совпадение, что губернатор Новгородской области Андрей Никитин присутствовал на Наблюдательном совете «Алабуги», где одобрили проект «Kastamonu»? Теперь такой проект появится не во Владимирской области, а у новгородского губернатора. Такой проект должен быть у нас, а не в Новгородской области. Ведь мы и к Москве ближе, и лесосека у нас больше. Почему у Никитина получилось договориться с Алабугой, а у наших властей нет? — задавались вопросом во владимирских телеграм-каналах.

Kastamonu действительно можно считать «богатой невестой», за которую боролось немало претендентов. Первый завод открылся в «Алабуге» еще в 2014 году, и с тех пор его владелец турецкий холдинг Hayat инвестировал в ОЭЗ свыше 450 млн евро. По этому показателю он является вторым крупным резидентом татарстанской особой экономической зоны.

Первый завод открылся в «Алабуге» еще в 2014 году. Фото tatarstan.ru

Казанский представитель Kastamonu подтвердил «Реальному времени», что предложения об открытии пятого завода поступали от нескольких близлежащих к Москве регионов. Но опроверг, что среди них была Владимирская область. По его словам, обращения были от Нижегородской области, а несколько лет назад в 2015 году были расторгнуты договоренности с Калужской областью, и менять прописку в «Алабуге» турецкий производитель не собирается:

— По крайней мере, проект на 30 млрд рублей будет реализован в Татарстане, — подчеркнул собеседник издания.

Но из-за ситуации вокруг спецоперации России в Украине называть точные сроки реализации проекта не стал.

«Технониколь» между Москвой и Санкт-Петербургом

В действительности, в новоиспеченную ОЭЗ «Новгородская» десантируется не Kastamonu, как предполагалось, а другой крупный резидент. Им стал российский холдинг «Технониколь», который намерен построить на этой территории завод с объемом инвестиций в 11 млрд рублей. Ранее корпорация несколько лет вела переговоры с властями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но не смогла договориться об выделении земельного участка под завод с выходом на экспортные рынки через Балтику. После этого руководство компании объявило о завершении поисков и остановило свой выбор на площадке в ОЭЗ «Новгородская» (создано в июле 2021 года, стало одной из восьми новых ОЭЗ в России — прим. авт.).

Как уже рассказывало «Реальное время», ОЭЗ «Новгородская» образовано в продолжение ОЭЗ «Алабуга», которая успела полностью заполнить резидентами отведенную ей территорию в 40 га. Команда Тимура Шагивалеева искала подходящие площадки в северо-западных регионах России, которые обеспечивали бы короткое транспортное «плечо» до экспортных рынков. К примеру, рассматривалась площадке в Брянске, но в итоге выбор был сделан в пользу Новгородской области. Как сообщили в администрации области, АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» входит в состав учредителей АО «ОЭЗ ППТ «Новгородская», а возглавил ее Артур Аюпов, являющийся заместителем генерального директора АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» по госпрограммам. При этом АО «ОЭЗ ППТ «Новгородская» не будет находиться под управлением АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», уточнили в пресс-службе администрации области.

ОЭЗ «Новгородская» образовано в продолжение ОЭЗ «Алабуга». Фото: Максим Платонов

— ППОЭЗ «Новгородская» планируется создать на земельных участках общей площадью 184,5 га: ЗУ в Ермолинском сельском поселении площадью 40 га, в Савинском сельском поселении площадью 10,8 га и в Трубичинском сельском поселении общей площадью 133,7 га (изначально планировалась на площади 10 га — прим.авт.). Резиденты ОЭЗ могут получать такие налоговые льготы, как снижение налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет, с 3 до 2%, обнуление налога на прибыль, зачисляемого в областной бюджет, в первые 7 лет резидентства, 3% с 8 по 9 годы, 10% с 10 по 11 годы 13,5% с 12 года вместо 17%, обнуление транспортного и земельного налогов, налога на имущество, а также снижение таможенных пошлин на ввозимые на территорию ОЭЗ товары. На сегодняшний день подписаны все ключевые соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Новгородской области и АО «ОЭЗ ППТ «Новгородская». То есть ОЭЗ уже сегодня может принимать новых резидентов и заключать с ними соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов, — рассказали в пресс-службе Новгородской области.

В настоящий момент утверждены проекты 7 резидентов на общую сумму свыше 8 млрд рублей. Среди них АО НТЦ «Модуль» с проектом «Производство микроэлектронной продукции» с объемом инвестиций в 1 млрд рублей, «ВН-Фарм» с проектом «Создание ультрасовременного комплекса по производству лекарственных средств на основе моноклональных антител» на сумму 1,472 млрд рублей и другие.

— У региона отличная локация между Москвой и Санкт-Петербургом, которая не конкурирует с ОЭЗ «Алабуга». Нам предоставлены реальные полномочия по развитию площадки в Новгородской области. Совместно с министерством экономического развития РФ мы сняли юридические и административные барьеры по постановлению №1704, которые ранее не позволяли строить готовые производственные помещения и создавать совместные управляющие компании, — пояснял гендиректор «Алабуги» Тимур Шагивалеев.

«Ведется проектирование строительства инженерной инфраструктуры»

В ОЭЗ «Новгородская» связывают большие надежды со строительством завода «Технониколь», так как от этого зависит получение средств на прокладку инженерной инфраструктуры зоны. Изначально речь шла о 5,6 млрд рублей в пересчете на 10 га, но после принятия решения о расширении территории предполагается развивать ее за счет налоговых отчислений резидентов. То есть первый транш должен поступить с расчетом на быстрый запуск производства «Технониколь», и если он тормозит, то будет отставать и подготовка самой площадки.

— На сегодняшний день ведется проектирование строительства инженерной инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Новгородская». По окончанию разработки ПСД и ее согласованию АО «ОЭЗ ППТ «Новгородская» приступит к строительству инженерной инфраструктуры, — отметили в пресс-службе области в разговоре с «Реальным временем».

Новый завод «Технониколь» ориентирован на выпуск тепло- и звукоизоляции из каменной ваты для утепления кровель, фасадов, полов и внутренних перегородок жилых и общественных зданий. Мощность — 1,5 млн куб. м. Как сообщала в конце года сама компания, строительство должно пройти в два этапа. Открытие первой очереди стоимостью в 6 млрд рублей запланировано на 2024 год, а второй — на 5 млрд рублей — в 2025 году.

Остаются ли в силе эти планы сейчас, когда производители в России оказались в непростых условиях на фоне западных санкций, в ГК «Технониколь» не стали говорить:

— В настоящее время наложен мораторий на комментарии в СМИ, — пояснили в пресс-службе компании.

По мнению исполнительного директора Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития Рафаэля Хусяиншина, резиденты преференциальных режимов пока не отказываются от своих проектов, но, скорее всего, будут пересматривать инвестиционные программы. По его мнению, проекты Kastamonu и «Технониколь» в меньшей степени подвержены рискам, так как основной объем реализации их продукции приходится на внутренний строительный рынок, на котором цены всегда растут.

— Скорее всего, они взяли паузу, чтобы дождаться окончания событий и увидеть, какие дополнительные меры поддержки будут оказаны производителям, — заключил эксперт.