«Алабуга» уходит на северо-запад: новгородскую площадку откроют в 2021 году

Западный вектор обещает хорошие шансы на привлечение резидентов, но размеры будущих площадок — в 10 га — несопоставимо малы

Особая экономическая зона «Алабуга» устремилась к приграничным северо-западным территориям, создавая с местными властями локальные оазисы с налоговыми преференциями для резидентов. Гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев и губернатор Новгородской области Андрей Никитин накануне подписали партнерское соглашение по созданию особой экономической зоны промышленного типа прямо под боком у Ленинградской области и с последующим выходом на Балтику. Как сообщили «Реальному времени» в администрации региона, заявка на создание ОЭЗ «Новгородская» находится на рассмотрении Минэкономразвития РФ, а сама зона будет работать под управлением УК «Новгородская», но с участием УК «Алабуга». До этого «Алабуга» присматривалась к открытию филиала в Брянской области с выходом на Белоруссию и Польшу.

«Алабуга» готовит новгородскую ОЭЗ на выход в будущем году

Российские регионы вновь «загорелись» идеей создания на своих территориях особых экономических зон с льготным режимом налогообложения, но подходят к их открытию более осторожно и продуманно. Накануне власти Новгородской области пригласили в качестве стратегического партнера управляющую компанию ОЭЗ «Алабуга» для учреждения такой территории роста, заключив соглашение о сотрудничестве. Причем Новгородская область стала первым регионом, с которым «Алабуга» формализовала партнерские отношения. Само подписание проходило в резиденции губернатора Новгородской области, а подписи под документом поставили глава региона Андрей Никитин, возглавлявший ранее Агентство стратегических инициатив, и глава УК ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.

Особую экономическую зону промышленно-производственного типа в Новгородской области намерены создать на территории Савинского сельского поселения Новгородского района, сообщили подписанты. Ее площадь — более 10 га (по сравнению с ОЭЗ «Алабуга» меньше в 4 раза, — прим. ред.). Объем инвестиций в инфраструктуру оценивается в 5,6 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе Новгородской области, партнеры рассчитывают создать ОЭЗ «Новгородская» в первом квартале 2021 года, а сама зона будет находиться под управлением УК «Новгородская», но с участием топ-менеджмента УК «Алабуга». Заявка уже находится на рассмотрении в Минэкономразвития РФ.



— ОЭЗ «Новгородская» может быть образована уже в первом квартале 2021 года, — сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Новгородская» формируется как зона промышленно-производственного типа по образцу ОЭЗ «Алабуга». Ее основными направлениями станут микроэлектроника, фармацевтика и стекольная промышленность. Таких резидентов в ОЭЗ «Алабуга» нет, за исключением турецкого холдинга «Шишеджам», выпускающего листовое автомобильное стекло.



— Поиском резидентов будет заниматься Агентство развития Новгородской области и управляющая компания «Новгородская» совместно с управляющей компанией «Алабуга», — отметили в пресс-службе области в ответе на запрос «Реального времени».

ОЭЗ «Новгородская» формируется как зона промышленно-производственного типа по образцу ОЭЗ «Алабуга». Фото: Максим Платонов

Подписанное соглашение о сотрудничестве позволит:

установить партнерские отношения в сфере развития внешнеэкономической и межрегиональной деятельности;

повысить уровень инвестиционной привлекательности области в отечественных и зарубежных деловых кругах;

стимулировать экспорт региона;

привлечь новые технологии;

увеличить количество потенциальных резидентов создаваемой ОЭЗ ППТ «Новгородская».

Вторая попытка Никитина

Новгородская область предпринимает вторую попытку создать особую зону на своей территории. Первый раз заявка в Минэкономразвития направлялась в конце 2019 года. Губернатор области Андрей Никитин пояснял, что ОЭЗ может быть создана в Новгородской области к лету 2021 года. В ее границы он включал Великий Новгород, Новгородский и Чудовский районы. «Минимум три крупных внешних инвестора ждут ее появления и ведут подготовительную работу», — отмечал он.



Губернатор области Андрей Никитин пояснял, что ОЭЗ может быть создана в Новгородской области к лету 2021 года. Фото: kremlin.ru

Накануне в его пресс-службе сообщили, что «откорректированная в соответствии с требованиями заявка была повторно направлена на рассмотрение в Минэкономразвития России в июне этого года». В свою очередь, ОЭЗ «Алабуга» сообщила, что откликнулась на «обращение губернатора Новгородской области к Рустаму Нургалиевичу Минниханову, президенту Республики Татарстан, с вопросом о поддержке в создании ОЭЗ». Для всех резидентов особой экономической зоны ставка налога на прибыль в первые 5 лет составит всего 2%, следующие 5 лет — 5%, а далее — 14,5%. По имущественному, земельному и транспортному налогам ставка будет нулевой.

Таким образом, новая экономическая зона возникнет под боком у Ленинградской области, откуда есть выход для проведения экспортных операций через морские порты Балтики, отметил исполнительный директор «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» Рафаэль Хусяиншин:



— Я думаю, что в Новгородской области, скорее всего, не будет делаться акцент на крупных инвесторов. Скорее всего, ставка будет сделана на производителей оборудования и материалов. Новгородская область привлекательна рынками сбыта. Рядом с ней Ленинградская область, Санкт-Петербург. Ее географическое расположение позволяет ввозить произведенную продукцию в Москву и Московскую область. Именно этим и выгодна локализация ОЭЗ. Здесь неважно, что производить. Могут быть и автокомпоненты для автозаводов Ленинградской области, — рассуждает он.

«Локализация» ОЭЗ на северо-западных границах



Ранее «Алабуга» присматривалась к открытию филиала в Брянской области, которая обеспечит будущим резидентам прямой выход в Белоруссию и Польшу. В конце августа с ознакомительным визитом в Брянске находился заместитель гендиректора ОЭЗ по госпрограммам Артур Аюпов. Под ОЭЗ отводилась территория вокруг обанкроченного Новозыбковского машиностроительного завода (входил в обанкротившийся «Рэйлтрансхолдинг»), который выпускал вагоны-цистерны для сыпучих грузов.



— Такую зону Брянская область могла бы создать и самостоятельно. Более того, вопрос прорабатывался с Министерством финансов и Министерством экономического развития, однако в этом случае процедура растянулась бы на полтора-два года. Филиал «Алабуги» может быть создан очень быстро. Об этом и договорились Богомаз и Минниханов, — сообщали СМИ Брянской области.

Ранее «Алабуга» присматривалась к открытию филиала в Брянской области. В конце августа с ознакомительным визитом в Брянске находился заместитель гендиректора ОЭЗ по госпрограммам Артур Аюпов. Фото: bryansk.news

Где и когда договорились главы двух регионов, осталось неясным, поскольку пресс-служба президента Татарстана не публиковала релизов об этих встречах. Источники утверждают, что о помощи этому проекту просил российский вице-премьер Марат Хуснуллин во время своего пребывания в Казани. По слухам, заявка пока не подана, а территория филиала составляет 5—10 га.

Брянская и Новгородская области находятся в относительной близости: первая на «первой» приграничной линии ближе к Белоруссии, а вторая — глубже, но с ориентацией на Ленинградскую область. Исходя из этого, участники рынка сделали вывод, что ОЭЗ «Алабуга» устремилась к северо-западным границам, которые логистически удобны для экспорта продукции. Участники рынка считают, что УК «Алабуга» может быть выбрана в качестве коммерческого агента по поиску и привлечению резидентов в Новгородскую ОЭЗ.



— Через их фильтр проходит огромное количество зарубежных инвесторов, с которыми они провели немало переговоров. Не всегда резидентов устраивала отдаленность от международных рынков сбыта. Теперь легко будет сделать им альтернативное предложение, предложив разместить производство прямо у границ, — полагает один из игроков рынка.



По его мнению, территории будущих площадок несопоставимо меньше, а значит, не всегда есть смысл держать дирекцию и лучше отдать эти зоны на сопровождение менеджменту «Алабуги».

Северо-западные границы логистически удобны для экспорта продукции. Фото: bryanskobl.ru

Пандемия может затянуть процесс привлечения резидентов

Экспансия «Алабуги» связана с заполненностью имеющейся территории и запретом на создание второй зоны в Татарстане. «Да, татарстанская зона заполнена. И понятно, что второй особой экономической зоны в Татарстане больше нельзя будет построить. В этом смысле это очень хороший ход менеджмента», — считает исполнительный директор «Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития» Рафаэль Хусяиншин. Логично было бы, чтобы площадкой занимался топ-менеджмент, который уже привел к успеху свою площадку ОЭЗ «Алабуга».

— Я считаю, что есть эффективный инструмент привлечения инвесторов в виде ОЭЗ «Алабуга», не все особые экономические зоны показывают такую эффективность и не у всех такая положительная история складывается с инвесторами. Мы видим, что многие особые экономические зоны не эффективны, не заполняются. Видимо, чтобы не плодить неэффективные экономические зоны, решили взять лучшую практику и внедрить на территории других регионов. На мой взгляд, это правильная история. Особенно когда менеджмент и команда ОЭЗ пришла к такому успеху и теперь занимается масштабированием и консультированием других регионов. Если такая успешная практика есть, то почему ею не воспользоваться? В этом плане Татарстан — молодцы! Это позволит выиграть не только той территории, на которой будет создана новая ОЭЗ, но и самому Татарстану, который помимо продукции позволит продавать интеллектуальную собственность другим регионам и привлекать новых инвесторов за счет кооперационных связей с резидентами площадки ОЭЗ в Новгородской области, — отметил собеседник издания.

Но надвигается вторая волна коронакризиса, да и глава АИР РТ Талия Минуллина говорила, что ожидает снижения притока инвестиций в региональную экономику. Поэтому Рафаэль Хусяиншин предупредил: «Юридически оформиться не сложно. Ограничений по выбору территории нет. Вопрос в другом — как быстро площадка будет заполняться резидентами? Но здесь надо смотреть, есть ли запрос на эту территорию у инвесторов из Татарстана, чтобы он проводил некое роуд-шоу и презентовал будущую зону для новых инвестиций. Как показывает практика, на это потребуется 2—3 года. Но сейчас заполнение инвесторами может затянуться из-за ограничений по въезду иностранных специалистов. Сейчас нет возможности приехать на наладку оборудования и открытие производства, и все будет зависеть от того, как долго продлятся ограничения. Тут уже надо будет смотреть на развитие пандемии», — заключил он.