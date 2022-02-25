Минобороны: подразделения Вооруженных сил России продолжают выполнение задач в районе Киева

Министерство обороны России выпустило новое обращение по ходу специальной военной операции в Донбассе. В ведомстве сообщили, что подразделения Вооруженных сил РФ продолжают выполнять задачи в районе Киева и других городов. На данный момент российские военные заблокировали Киев с запада.

Согласно данным разведки, в Киеве на площади Шевченко развернуты установки РСЗО «Град». Их цель — нанесение удара в район аэродрома Гостомель, сообщили в Минобороны РФ. При высадке десанта в Гостомеле под Киевом задействовали более 200 вертолетов.

— Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением. Данный почерк нам хорошо знаком. Этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах, — заявили в ведомстве.

К этому часу подразделения Вооруженных сил РФ завершили блокирование Чернигова. В Минобороны заверили, что потерь среди россиян нет.

Минобороны России также обратилось к жителям Украины:

— Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут.

Согласно информации Минобороны, группировка войск ДНР в направлении Волновахи продвинулась на 11 километров вглубь обороны националистических батальонов. Подразделения ЛНР на Северодонецком направлении продвинулись до 12 километров.

24 февраля президент РФ сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, так как «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



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