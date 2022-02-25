Минпромторг РФ: запасов товаров по основным социально значимым категориям хватит минимум на 40 дней

Гречки хватит на 50—70 дней торговли, средств гигиены — как минимум на 70 дней

Фото: Максим Платонов (архив)

Минпромторг России на фоне напряженной обстановки заверил граждан, что запасов продуктов достаточно, их хватит больше чем на месяц. Все предприятия потребительского рынка продолжают функционировать в штатном режиме.

— Крупными федеральными и региональными сетями создан, постоянно поддерживается и регулярно обновляется товарный запас в магазинах и в распределительных центрах по основным социально значимым категориям минимум на 40 дней торговли, — уведомили в Минпромторге РФ.

Достаточно запасов и бакалейных товаров — запасов гречки, макарон, круп и тому подобного хватит на 50—70 дней. Средства гигиены в запасе более чем на 70 дней торговли.

В Минпромторге напомнили россиянам, что в первую волну пандемии коронавируса удалось оперативно «закрывать» резкие всплески спроса на некоторые категории товаров, пишет «Интерфакс». Весной 2020 года жители РФ массово скупали с прилавков магазинов гречку, туалетную бумагу, мясо птицы и так далее.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, на данный момент в целях оперативного управления ситуацией на потребительском рынке в России организована работа специального штаба. В его состав входят представители Минпромторга, Минсельхоза, федеральных и региональных торговых сетей и министерств торговли регионов РФ.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, так как «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



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