Эхо войны: как операция в Донбассе сказалась на Татарстане

Татарстанские санатории готовы к приему беженцев, а перевозчики перестали гнать фуры из Одесского морского порта

Татарстан — важный международный транспортно-экономический хаб в России — не может оказаться в стороне от развернувшейся в мире турбулентности. В первые же часы начала беспрецедентной военной операции в Донбассе власти в Татарстане одними из первых в стране объявили о готовности в любой момент оперативно встретить беженцев из ДНР и ЛНР и оказать им всю необходимую помощь. Между тем события в признанных республиках и на Украине оказали влияние на жизнь республики. Как стало известно «Реальному времени», у татарстанских перевозчиков международных грузов возникли сложности из-за закрытия морского порта Одессы, из Казани по предписанию Росавиации отменили несколько авиарейсов на юг страны.

Профсоюзные санатории Татарстана готовы принять беженцев

Мобилизация — не сиюминутная, а постоянная — в «крови» республиканского госаппарата в Татарстане. Как обычно, регион сориентировался быстро, в короткие сроки мобилизовав необходимые ресурсы.

Еще до начала военной операции России в Донбассе власти Донецкой и Луганской народных республик приступили к эвакуации мирных жителей. Первые поезда с беженцами стали прибывать в нашу страну еще в конце прошлой недели. Всего за несколько дней Донбасс покинуло свыше 100 тысяч человек. Их приняли южные регионы страны, Подмосковье и Поволжье.

Всего более 40 регионов России, в том числе и Татарстан, заявили о готовности принять мирных жителей ДНР и ЛНР. Первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин провел оперативный штаб, который будет координировать размещение вынужденных переселенцев. По данным оперштаба, в республике ждали прибытия около тысячи человек из ДНР и ЛНР.

Беженцев решили разместить в трех казанских санаториях Федерации профсоюзов — «Жемчужина», «Ливадия», а также «Васильевский» в Зеленодольском районе РТ. В дополнение к этому будут задействованы гостиницы «Кварт» в Казани и «КАМАЗа» в Набережных Челнах. И хотя приезд жителей ДНР и ЛНР пока откладывается, в санаториях все готово к их приезду, заверили «Реальное время».

— Мы находимся в состоянии 100-процентной готовности, готовы принять гостей в любой момент, — рассказала нашему изданию представитель Федерации профсоюзов Татарстана Ирина Пузакова.

По ее словам, больше всего гостей готова принять «Жемчужина», которая рассчитана на 250 человек. В санатории «Ливадия» отведено 150 мест, еще 100 беженцев сможет принять «Васильевский». Вынужденные переселенцы смогут отдохнуть и посетить оздоровительные программы, сообщила Пузакова. Есть договоренность, что беженцы смогут остановиться на две недели.



Благотворительный фонд «Ак Барс Созидание» открыл единый расчетный счет для сбора средств в помощь нуждающимся, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ. Кроме того, татарстанская «Молодая гвардия» и реготделение «Единой России» открыли гуманитарный сбор вещей для временных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик в Казани на ул. Горького, 12.

Перед заселением здоровье беженцев будут проверять бригады скорой помощи, а в санаториях — дежурить врачи. Экстренную медицинскую помощь они смогут получить в крупных специализированных клиника Татарстана, включая РКБ и ДРКБ.

Правда, пока эшелоны с беженцами из Донбасса не сформированы. Как пояснила на брифинге руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, повлиять на скорость отправления поезда власти Татарстана не могут, но готовы в любой момент встретить людей и оказать всю необходимую помощь.

В санатории «Ливадия» для беженцев отведено 150 мест. Фото: Ринат Назметдинов

Кроме того, гражданам ЛНР и ДНР готовы предложить более 50 тысяч вакансий в республике:

— Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана организует работу с целевыми группами прибывших из ДНР и ЛНР — это женщины с детьми, несовершеннолетние и пожилые люди, — сообщает пресс-служба ведомства.

Татарстан готов предложить гражданам ДНР и ЛНР рабочие места. Работодатели республики заявили о 53 тысячах вакансий со средней заработной платой 40 тысяч рублей.

«Перевозки грузов продолжатся по другим маршрутам»

В первый день проведения военной операции в Донбассе вызвал определенные сложности у бизнеса. Прежде всего, полностью остановлены международные автомобильные перевозки грузов, импортируемых с морского Одесского порта. Среди них — овощи и фрукты, поставляемые Турцией в Россию.

Как сообщил «Реальному времени» руководитель департамента грузовых перевозок Торгово-промышленной палаты Татарстана Сергей Сотников, пока приостанавливается транзит помидоров, огурцов, перца через территорию Украины.

Информацию об этом подтвердил глава Приволжского отделения Ассоциации автомобильных международных перевозчиков Евгений Окунев. По его словам, грузовые фуры начали выводить с территории Украины еще несколько дней назад, а последние машины должны были уехать 22-23 февраля.



Сама Ассоциация обратилась с призывом к перевозчикам прекратить транзитные рейсы:

— В связи с обострением ситуации на Украине и закрытием пунктов пропуска на российско-украинской границе настоятельно не рекомендуем вам до нормализации обстановки осуществлять перевозки в двустороннем сообщении и транзитом через территорию Украины.

Кроме того, Ассоциация начала поиск тех, кто мог «застрять» на Украине: «Для выработки совместно с Минтрансом России мер по возврату транспортных средств российских перевозчиков в Россию просим вас направлять информацию о транспортных средствах, не имеющих возможности выехать с территории Украины, а также об автопоездах, для возврата которых в Россию требуется альтернативный маршрут в объезд Украины».

Впрочем, отдельные татарстанские перевозчики уверяют, что прекратили поездки на Украину уже после крымской весны:

— Мы не ездим на Украину с 2014 года, поэтому среди наших водителей нет тех, кто мог бы застрять на ее территории. Конечно, эта ситуация изменит логистику грузовых перевозок — меняться будет все и вся, и это затронет всех. Но перевозки грузов продолжатся, только по другим маршрутам.

Больший объем перевалки грузов возьмет на себя порт Новороссийска. Фото: wikipedia.org

По словам участников рынка, больший объем перевалки грузов возьмет на себя порт Новороссийска, через который также идет перевалка импортируемых овощей. По их мнению, поставки могут быть заменены товарами из Китая, Болгарии и Азербайджана. Так, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 февраля этого года разрешила ввоз яблок и груш из КНР под гарантии китайской стороны.

Аэропорты юга России закрыли до 2 марта

Изменился график и авиаперевозок. Хотя Росавиация рекомендовала остановить полеты в аэропорты южных регионов до 2 марта, авиакомпании отменяют рейсы с запасом еще на 2-3 дня.

Речь идет о большом сокращении полетов — так, авиакомпания «Азимут» сообщила о прекращении 39 рейсов на 24 и 25 февраля.

Из Казани были отменены рейсы в Брянск, Симферополь, Минеральные Воды, задержан рейс в Сочи. Из Бегишево отменены рейсы в Краснодар и Ростов-на-Дону. Как сообщили в Росавиации, «в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года с 3:45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 3:45 мск 02 марта 2022 года». Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.

Хотя Росавиация рекомендовала остановить полеты в аэропорты южных регионов до 2 марта, авиакомпании отменяют рейсы с запасом еще на 2-3 дня. Фото: Максим Платонов

Кроме того, отменяются распродажи авиабилетов. Smartavia разослала уведомление об отмене акций по продаже дешевых билетов в разных регионы страны, которая планировалась на 25 и 26 февраля.

«В связи с информацией от авиационных властей России (Росавиации) о закрытии ряда аэропортов на юге России, мы приняли решение перенести распродажу авиабилетов, намеченную на 25 и 26 февраля 2022 года. Надеемся, что в ближайшее время обстановка в стране стабилизируется и мы вновь сможем летать в наши любимые города к близким и родным людям. О новых сроках проведения специальных акций и распродаж мы сообщим дополнительно», — заявили в компании.

Валюта и техника

Волатильность рубля вызвала беспокойство населения. Центробанк после 14 часов дня повысил курс доллара на 6 рублей — с 80,41 рубля до 86,92 рубля, а евро — с 90,88 до 97,76 рубля.

Впрочем, информация об огромных очередях у банкоматов и проблемах в торговых сетях раз за разом не выдерживали проверок, оказываясь фейками.

На этом фоне подкинули реального негатива ретейлеры бытовой техники и электроники. Продавцы, с пандемии испытывающие острый дефицит популярных товаров, с началом военной операции начали переписывать ценники на то, что осталось в наличии. На различные категории товаров цены растут на 10—20%.

Татарстанские предприятия-экспортеры высказали опасения по поводу проведения валютных операций. Определенно, со временем эмоциональное напряжение спадет и предприниматели спокойно разберутся в ситуации, найдут пути обхода санкций и других блокирующих мер «западных партнеров».

Продавцы, с пандемии испытывающие острый дефицит популярных товаров, с началом военной операции начали переписывать ценники на то, что осталось в наличи. Фото: realnoevremya.ru

Ситуация сложная. Президент США Джо Байден вечером заявил, что страна намерена ограничить возможности России вести бизнес в долларах, фунтах, евро и йенах. Кроме того, США вводят санкции против Сбербанка, ВТБ, «Газпромбанка» и еще нескольких банков. Также новые американские санкции затронут российскую космическую программу и коснутся бондов крупнейших российских госкомпаний. А страны G7 договорились ограничить возможности РФ в сфере высоких технологий.

Однако еще накануне, в ходе встречи с крупными бизнесменами, президент Владимир Путин озвучил готовность властей поддержать те предприятия, которые пострадают от санкций.

«Реальное время» следит за развитием событий.