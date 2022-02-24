Байден заявил, что США ограничат возможности России вести бизнес в долларах, фунтах, евро и йенах

Президент США Джо Байден заявил, что страна намерена ограничить возможности России вести бизнес в долларах, фунтах, евро и йенах.

Кроме того, США вводят санкции против банка ВТБ. Также новые американские санкции затронут российскую космическую программу и коснутся бондов крупнейших российских госкомпаний. А страны G7 договорились ограничить возможности РФ в сфере высоких технологий.

Фото: kremlin.ru (архив)

По словам Байдена, отключать Россию от SWIFT США пока не намерены. Однако санкции США соотносимы по масштабу с отключением страны от SWIFT. Также американский президент выразил готовность ввести санкции против лидера РФ Владимира Путина.

Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о вводе санкций против России из-за спецоперации в Донбассе. В список попали: заморозка активов ВТБ, запрет на полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Великобританию и др. Кроме того, завтра Евросоюз намерен официально одобрить новые санкции против РФ.



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Диана Жиленкова