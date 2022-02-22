Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 51 недели работы

В начале марта 2021 года колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму, предположим, мы вложили на перспективу на один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Каждые две недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня эксперт предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного нами модельного портфеля с 1 марта 2021 по 18 февраля 2022 года.

После выхода положительной отчетности технологических компаний за IV квартал 2021 года в начале февраля рынки развернулись в сторону роста. Наш портфель начал было отыгрывать падение начала года. Но в дело вмешалась геополитика, и панические настроения охватили фондовые рынки, многие ринулись продавать акции и фиксировать свое участие. Наш портфель немного просел. Но особого смысла выходить на данный момент не имеет смысла, наоборот, можно прикупить немного акций на средства из нашего свободного долларового остатка. Многие эмитенты сейчас просели настолько, что имеет смысл докупить их к себе в портфель. Как только геополитика приобретет очертания завершения активной фазы конфликта, рынок продолжит начавшийся рост. Необходимо переждать текущую турбулентность. Фундаментально эмитенты, собранные у нас в портфеле, сильны.

Как поживает портфель?

+ AMD: на момент закрытия рынка 18.02.2022 торговались по 113,83 доллара за акцию (примерно 8 844 рубля по курсу 77,7). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 29,32 доллара на акцию (+34,7%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 2 476 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 44 220 рублей. Плюс 12 380 рублей, или 39% .

на момент закрытия рынка 18.02.2022 торговались по 113,83 доллара за акцию (примерно 8 844 рубля по курсу 77,7). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 29,32 доллара на акцию (+34,7%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 2 476 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет . + NVIDIA : На момент закрытия рынка 18.02.2022 торговались по 236,42 доллара за акцию (примерно 18 369 рублей по курсу 77,7). Общая стоимость нашего пакета из 4 акций составляет 945,7 доллара (примерно 73 421 рубль по курсу 77,7). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 397,12 доллара на пакет (+72,4%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 32 086 рублей с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 73 421 рубль. Плюс 32 086 рублей, или 77,6% .

На момент закрытия рынка 18.02.2022 торговались по 236,42 доллара за акцию (примерно 18 369 рублей по курсу 77,7). Общая стоимость нашего пакета из 4 акций составляет 945,7 доллара (примерно 73 421 рубль по курсу 77,7). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 397,12 доллара на пакет (+72,4%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 32 086 рублей с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет . + Service Now Inc .: на момент закрытия рынка 18.02.2022 торговались по 556 долларов за акцию (примерно 43 201 рубль по курсу 77,7). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 22,54 доллара на акцию (+4,22%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 3 005 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 43 201 рубль. Плюс 3 005 рублей, или 7,5% .

на момент закрытия рынка 18.02.2022 торговались по 556 долларов за акцию (примерно 43 201 рубль по курсу 77,7). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 22,54 доллара на акцию (+4,22%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 3 005 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет . + Tesla : на момент закрытия рынка 18.02.2022 торговались по 857 долларов за акцию (примерно 66 589 рублей по курсу 77,7). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 181,5 доллара на акцию (+26,9%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 15 690 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 66 589 рублей. Плюс 15 690 рублей, или 30,1% .

на момент закрытия рынка 18.02.2022 торговались по 857 долларов за акцию (примерно 66 589 рублей по курсу 77,7). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 181,5 доллара на акцию (+26,9%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 15 690 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет . + Alphabet Inc .: на момент закрытия рынка 18.02.2022 торговались по 2 608 долларов за акцию (примерно 202 641 рубль по курсу 77,7). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 586,09 доллара на акцию (+29%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 50 291 рубль с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 202 641 рубль. Плюс 50 291 рубль, или 33% .

на момент закрытия рынка 18.02.2022 торговались по 2 608 долларов за акцию (примерно 202 641 рубль по курсу 77,7). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 586,09 доллара на акцию (+29%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 50 291 рубль с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет . + EOG Resources : на момент закрытия рынка 18.02.2022 торговались по 111,62 доллара за акцию (примерно 8 673 рубля по курсу 77,7). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 37,7 доллара на акцию (+51%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 3 166 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 156 114 рублей. Плюс 56 988 рублей, или 57,5% .

на момент закрытия рынка 18.02.2022 торговались по 111,62 доллара за акцию (примерно 8 673 рубля по курсу 77,7). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 37,7 доллара на акцию (+51%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 3 166 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет . — Albemarle Corporation ( ALB ): на момент закрытия рынка 18.02.2022 торговались по 190,76 доллара за акцию (примерно 14 822 рубля по курсу 77,7). Приобрели мы 1 акцию по 236,74 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 45,98 доллара на акцию (-19,42%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 2 602 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет 14 822 рубля. Минус 2 602 рубля, или 14,93% .

на момент закрытия рынка 18.02.2022 торговались по 190,76 доллара за акцию (примерно 14 822 рубля по курсу 77,7). Приобрели мы 1 акцию по 236,74 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 45,98 доллара на акцию (-19,42%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 2 602 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет . — Lattice Semiconductor Corporation ( LSCC ): на момент закрытия рынка 18.02.2022 торговались по 60,70 доллара за акцию (примерно 4 716 рублей по курсу 77,7). Приобрели мы 3 акции по 61,87 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 1,17 доллара на акцию (-1,9%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 162,37 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет 14 148 рублей. Минус 487,11 рубля, или 3,56% .

на момент закрытия рынка 18.02.2022 торговались по 60,70 доллара за акцию (примерно 4 716 рублей по курсу 77,7). Приобрели мы 3 акции по 61,87 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 1,17 доллара на акцию (-1,9%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 162,37 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет . — L ivent Corporation ( LTHM ): на момент закрытия рынка 18.02.2022 торговались по 22,69 доллара за акцию (примерно 1 763 рубля по курсу 77,7). Приобрели мы 7 акций по 24,87 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 2,18 доллара на акцию (-8,76%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 67,43 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет 12 341 рубль. Минус 472 рубля, или 3,68% .

на момент закрытия рынка 18.02.2022 торговались по 22,69 доллара за акцию (примерно 1 763 рубля по курсу 77,7). Приобрели мы 7 акций по 24,87 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 2,18 доллара на акцию (-8,76%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 67,43 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет . — Monolithic Power Systems Inc ( MPWR ): на момент закрытия рынка 18.02.2022 торговались по 457,35 доллара за акцию (примерно 35 536 рублей по курсу 77,7). Приобрели мы 1 акцию по 488,33 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 30,98 доллара на акцию (-6,34%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 405 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет 35 536 рублей. Минус 405 рублей, или 1,12% .

на момент закрытия рынка 18.02.2022 торговались по 457,35 доллара за акцию (примерно 35 536 рублей по курсу 77,7). Приобрели мы 1 акцию по 488,33 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 30,98 доллара на акцию (-6,34%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 405 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет . + ON Semiconductor Corporation ( ON ): на момент закрытия рынка 18.02.2022 торговались по 60,20 доллара за акцию (примерно 4 677 рублей по курсу 77,7). Приобрели мы 7 акций по 44,36 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 15,84 доллара на акцию (+35,7%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 1 412,1 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет 32 739 рублей. Плюс 9 884,7 рубля, или 43,25% .

на момент закрытия рынка 18.02.2022 торговались по 60,20 доллара за акцию (примерно 4 677 рублей по курсу 77,7). Приобрели мы 7 акций по 44,36 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 15,84 доллара на акцию (+35,7%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 1 412,1 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет . — NXP Semiconductors NV (NXPI): на момент закрытия рынка 18.02.2022 торговались по 187 долларов за акцию (примерно 14 530 рублей по курсу 77,7). Приобрели мы 1 акцию по 208,12 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 21,12 доллара на акцию (-10,14%).



В рублях (курс ослабел) мы теряем в моменте 766,82 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции NXP Semiconductors теперь составляет 14 530 рублей. Минус 766,82 рубля, или 5% .

После покупок новых акций и продажи депозитартных расписок Hyundai Motor Company и акций Palantir Technologies у нас оставался (и остается на текущую дату) свободный баланс в размере 727,24 доллара (примерно 56 506 рублей по курсу 77,7 на 18.02.2022).

Промежуточные результаты:

В рублевом эквиваленте наш портфель на момент его формирования 01.03.21 составлял 494 192 рубля. Пятьдесят одну неделю спустя мы видим его рост до 766 808 рублей. Промежуточно фиксируем прирост в 272 616 рублей, или 55,16%.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).

В долларах наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 доллара. Пятьдесят одну неделю спустя - 9 869,69 доллара. Промежуточно фиксируем прирост в 3 310,76 доллара, или 50,48%.

Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам, и для чистоты эксперимента было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин