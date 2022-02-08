Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 49 недель работы

В начале марта 2021 года колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму мы, предположим, можем вложить на перспективу на один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Каждые две недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня эксперт предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного нами модельного портфеля с 1 марта 2021 по 4 февраля 2022 года.

Чрезвычайная волатильность и нервозность на фондовых рынках США, которая наблюдалась с ноября 2021 года, привела к ощутимой коррекции на рынке. Но хорошие данные отчетности технологических компаний за 4-й квартал и данные с рынка труда (о занятости) развернули рынок в сторону роста, и мы начали отыгрывать падение начала этого года. Плохие показатели компании Meta (материнской компании Facebook) немного охладили рынок в пятницу 4 февраля, но тренд в целом сохраняется положительный.

Как поживает портфель?

+ AMD: на момент закрытия рынка 04.02.2022 торговались по 123,60 доллара за акцию (примерно 9 579 рублей по курсу 77,5). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 39,09 доллара на акцию (+46,25%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 3 211 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 47 895 рублей. Плюс 16 055 рублей, или 50,42% .

на момент закрытия рынка 04.02.2022 торговались по 123,60 доллара за акцию (примерно 9 579 рублей по курсу 77,5). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 39,09 доллара на акцию (+46,25%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 3 211 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет . + NVIDIA : на момент закрытия рынка 04.02.2022 торговались по 243,19 доллара за акцию (примерно 18 847 рублей по курсу 77,5). Общая стоимость нашего пакета из 4 акций составляет 972,76 доллара (примерно 75 389 рублей по курсу 77,5). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 424,18 доллара на пакет (+77,32 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 34 054 рубля с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 75 389 рублей. Плюс 34 054 рубля, или 82,38% .

на момент закрытия рынка 04.02.2022 торговались по 243,19 доллара за акцию (примерно 18 847 рублей по курсу 77,5). Общая стоимость нашего пакета из 4 акций составляет 972,76 доллара (примерно 75 389 рублей по курсу 77,5). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 424,18 доллара на пакет (+77,32 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 34 054 рубля с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет . + Service Now Inc .: на момент закрытия рынка 04.02.2022 торговались по 577,52 доллара за акцию (примерно 44 758 рублей по курсу 77,5). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 44 доллара на акцию (+8,26%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 4 562 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 44 758 рублей. Плюс 4 562 рубля, или 11,35% .

на момент закрытия рынка 04.02.2022 торговались по 577,52 доллара за акцию (примерно 44 758 рублей по курсу 77,5). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 44 доллара на акцию (+8,26%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 4 562 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет . + Tesla : на момент закрытия рынка 04.02.2022 торговались по 923 доллара за акцию (примерно 71 532 рубля по курсу 77,5). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 247,5 доллара на акцию (+36,64%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 20 633 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 71 532 рубля. Плюс 20 633 рубля, или 40,54% .

на момент закрытия рынка 04.02.2022 торговались по 923 доллара за акцию (примерно 71 532 рубля по курсу 77,5). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 247,5 доллара на акцию (+36,64%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 20 633 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет . + Alphabet Inc .: на момент закрытия рынка 04.02.2022 торговались по 2 865,86 доллара за акцию (примерно 222 104 рубля по курсу 77,5). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 843,95 доллара на акцию (+41,7 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 69 754 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 222 104 рубля. Плюс 69 754 рубля, или 45,8% .

на момент закрытия рынка 04.02.2022 торговались по 2 865,86 доллара за акцию (примерно 222 104 рубля по курсу 77,5). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 843,95 доллара на акцию (+41,7 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 69 754 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет . + EOG Resources : на момент закрытия рынка 04.02.2022 торговались по 113,69 доллара за акцию (примерно 8 811 рублей по курсу 77,5). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 39,77 доллара на акцию (+53,8%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 3 304 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 158 598 рублей. Плюс 59 472 рубля, или 60% .

на момент закрытия рынка 04.02.2022 торговались по 113,69 доллара за акцию (примерно 8 811 рублей по курсу 77,5). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 39,77 доллара на акцию (+53,8%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 3 304 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет . — Albemarle Corporation ( ALB ): на момент закрытия рынка 04.02.2022 торговались по 216 долларов за акцию (примерно 16 740 рублей по курсу 77,5). Приобрели мы 1 акцию по 236,74 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 20,74 доллара на акцию (-8,76%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 687 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет 16 740 рублей. Минус 684 рубля, или 3,9% .

на момент закрытия рынка 04.02.2022 торговались по 216 долларов за акцию (примерно 16 740 рублей по курсу 77,5). Приобрели мы 1 акцию по 236,74 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 20,74 доллара на акцию (-8,76%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 687 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет . — Lattice Semiconductor Corporation ( LSCC ): на момент закрытия рынка 04.02.2022 торговались по 56,56 доллара за акцию (примерно 4 383 рубля по курсу 77,5). Приобрели мы 3 акции по 61,87 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 5,31 доллара на акцию (-8,58 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 170,63 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет 13 149 рублей. Минус 511,89 рубля, или 3,7% .

на момент закрытия рынка 04.02.2022 торговались по 56,56 доллара за акцию (примерно 4 383 рубля по курсу 77,5). Приобрели мы 3 акции по 61,87 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 5,31 доллара на акцию (-8,58 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 170,63 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет . — L ivent Corporation ( LTHM ): на момент закрытия рынка 04.02.2022 торговались по 22,25 доллара за акцию (примерно 1 724 рубля по курсу 77,5). Приобрели мы 7 акций по 24,87 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 2,62 доллара на акцию (-10,5%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 106,43 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет 12 068 рублей. Минус 745 рублей, или 5,8% .

на момент закрытия рынка 04.02.2022 торговались по 22,25 доллара за акцию (примерно 1 724 рубля по курсу 77,5). Приобрели мы 7 акций по 24,87 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 2,62 доллара на акцию (-10,5%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 106,43 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет . — Monolithic Power Systems Inc ( MPWR ): на момент закрытия рынка 04.02.2022 торговались по 399,49 доллара за акцию (примерно 30 960 рублей по курсу 77,5). Приобрели мы 1 акцию по 488,33 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 88,84 доллара на акцию (-18,2%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 4 981 рубль с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет 30 960 рублей. Минус 4 981 рубль, или 13,85% .

на момент закрытия рынка 04.02.2022 торговались по 399,49 доллара за акцию (примерно 30 960 рублей по курсу 77,5). Приобрели мы 1 акцию по 488,33 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 88,84 доллара на акцию (-18,2%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 4 981 рубль с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет . + ON Semiconductor Corporation ( ON ): на момент закрытия рынка 04.02.2022 торговались по 57,45 доллара за акцию (примерно 4 452 рубля по курсу 77,5). Приобрели мы 7 акций по 44,36 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 13,09 доллара на акцию (+29,5%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 1 187,1 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет 31 164 рубля. Плюс 8 309,7 рубля, или 36,36% .

на момент закрытия рынка 04.02.2022 торговались по 57,45 доллара за акцию (примерно 4 452 рубля по курсу 77,5). Приобрели мы 7 акций по 44,36 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 13,09 доллара на акцию (+29,5%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 1 187,1 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет . — NXP Semiconductors NV (NXPI): на момент закрытия рынка 04.02.2022 торговались по 198,12 доллара за акцию (примерно 15 354 рубля по курсу 77,5). Приобрели мы 1 акцию по 208,12 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 10 долларов на акцию (-4,8%).



В рублях (курс ослабел) мы прибавляем в моменте 57,18 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции NXP Semiconductors теперь составляет 15 354 рубля. Плюс 57,18 рубля, или 0,4%.

После покупок новых акций и продажи депозитартных расписок Hyundai Motor Company и акций Palantir Technologies у нас оставался (и остается на текущую дату) свободный баланс в размере 727,24 доллара (примерно 56 361 рубль по курсу 77,5 на 04.02.2022).

Промежуточные результаты:

В рублевом эквиваленте наш портфель на момент его формирования 01.03.21 составлял 494 192 рубля. Сорок девять недель спустя, мы видим его рост до 796 072 рублей. Промежуточно фиксируем прирост в 301 880 рублей, или 61,1%.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).

В долларах наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 доллара. Сорок девять недель спустя 10 272,26 доллара. Промежуточно фиксируем прирост в 3 713,33 доллара, или 56,6%.

Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам, и для чистоты эксперимента, было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин