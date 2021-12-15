Сергей Когогин, КАМАЗ: «В Набережных Челнах коллапс с точки зрения рабочей силы»

В нехватке рабочих рук виноваты демографическая яма, отток мигрантов, инфляция, переход на удаленную работу и онлайн-торговля

Генеральные директора крупных производственных предприятий забили тревогу — острый дефицит рабочих в промышленном комплексе Татарстана, оцениваемый в 27,7 тысячи человек, может перерасти в настоящий коллапс нехватки трудовых ресурсов. Глубина ресурсной ямы оказалась настолько тревожной, что проблему кадрового обеспечения сегодня подняли на заседании Совета безопасности с участием президента РТ Рустама Минниханова. Министр промышленности Альберт Каримов увидел причину нехватки кадров в оттягивании рабочих рук в интернет-торговлю, а гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин искал способы остановить отток молодежи из Казани и Набережных Челнов. «Открыть глаза» промышленникам пришлось главе Минтруда Татарстана Эльмире Зариповой, которая без стеснения указала, что заработная плата рабочих в республике на треть отстает от зарплат в Башкортостане и Самарской области.

На рынке труда Татарстана сложилась «парадоксальная ситуация» из-за молодежи

Одну из главных проблем экономически развитого Татарстана — дефицит рабочей силы — сегодня впервые обсуждали на высшем государственном уровне, с участием президента РТ Рустама Минниханова. В казанский Кремль на заседание Совета безопасности прибыли генеральные директора КАМАЗа, КВЗ, ПОЗИСа, Казанского порохового завода, Зеленодольского завода имени Горького — где ощущается хроническая нехватка рабочих рук на фоне запуска новых производственных программ. Вместе с ними на заседание приехали с отчетами главы профильных министерств, отвечающих за подготовку и выпуск специалистов для реального сектора экономики.

Пресса находилась на балконе для приглашенных и сверху могла наблюдать, насколько разобщены «генералы» ОПК, министры образования и социальной защиты. Они как будто бы не замечали друг друга, обходя стороной и рассаживаясь по разные стороны зала. Так, директор ПАО «КАМАЗ Сергей Когогин, который редко бывает в Казани, подозрительно долго беседовал с главой МЧС Татарстана Рафисом Хабибуллиным, а глава ФГУП «ПО «Завод имени Серго» (ПОЗИС) Радик Хасанов радостно обменивался новостями с руководителем Казанского порохового завода Александром Лившицем. Особняком держались ректоры казанских вузов. Тимур Алибаев, и.о. ректора КНИТУ-КАИ, почти не поднимался с кресла.

Открывая заседание, президент сухо заявил, что на рынке труда республики складывается «парадоксальная ситуация» и причиной тому — молодежь.

Одну из главных проблем экономически развитого Татарстана — дефицит рабочей силы — сегодня впервые обсуждали на высшем государственном уровне, с участием президента РТ Рустама Минниханова

— Сложились серьезные противоречия между запросами молодежи и тем, что она может предложить в плане профессиональных компетенций, — ясно дал он понять суть кадровой проблемы.

Как следовало из краткой речи, молодые не хотят и не готовы идти работать на заводы из-за невысокой заработной платы, тогда как сами предприятия оценивают их способности крайне невысоко.

— По оценке промышленных предприятий, половина выпускников СПО получают крайне низкий уровень квалификации и абсолютно не готовы работать на производстве, — отметил Минниханов.

Однако выбора у предприятий просто нет.

— На квалификационный дефицит накладывается еще демографический [кризис], который сопровождается нехваткой работников молодого и среднего возраста, — признал президент. — Это тормозит создание новых производств. Насущные потребности предприятий невозможно закрыть имеющимися безработными.

По его оценке, нехватка составляет 27,7 тысячи человек и увеличилась на 40%. Особенно большой дефицит в машиностроении. Минтруд подготовил прогноз потребности для подготовки кадров на 2022—2024 годы. Согласно ему, спрос на специалистов СПО увеличивается на 22%, в высшей школе — на 37%, что позволит закрыть дефицит рабочей силы. Президент сообщил, что по итогам заседания должна быть разработана специальная программа по кадровой политике.

Президент сообщил, что по итогам заседания должна быть разработана специальная программа по кадровой политике

Кто главный виновник кадрового голода

После этого министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов объяснил, что причиной дефицита стал «идеальный шторм», когда совпало сразу несколько негативных факторов.

— В экономике занято почти два миллиона человек, из них в промышленности — 470 тысяч человек. В нехватке рабочих рук виноваты демографическая яма, отток мигрантов, инфляция, переход на удаленную работу, — перечислил он.

Но главным виновником кадрового голода он считает интернет-торговлю, которая переманивает работников с заводов.

— Заработная плата выше, чем в других отраслях. Они готовы переплачивать, так как им важна скорость обработки товаров. Они готовы платить любые деньги, лишь бы сработала система захвата рынка. Они могут платить свыше 80 тысяч рублей в месяц, — посетовал он.

И указал, что «анклав» сложился в Зеленодольском районе, где создано около 10 тысяч рабочих мест.

— Еще 2,5 тысячи планируется создать. А Wildberries стал крупнейшим работодателем Зеленодольска, — поделился переживаниями он.

Альберт Каримов объяснил, что причиной дефицита стал «идеальный шторм», когда совпало сразу несколько негативных факторов

В один голос с ним выступили остальные гендиректора ОПК. Так, глава ПОЗИСа Радик Хасанов в сердцах признался, что впервые за 20 лет они ощутили острую нехватку рабочих. По его словам, у них не хватает 400 рабочих. Хасанов сообщил, что из-за этого он отказался от дополнительного ГОЗ на 2 млрд рублей в этом году.

Глава ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев тоже не обошел этот момент, заметив, что профессии сортировщика и кладовщика «тупиковые» с точки зрения профессиональных компетенций, но из-за высокой заработной платы онлайн-торговле удается «отыгрывать» кадры. Кстати, он привел данные о том, кого считают специалистом в «Алабуге». Это молодой человек с опытом работы программиста в 2 года, его заработок — 60 тысяч рублей.

— Кадровый голод — это не только узкое место, вскоре эта проблема будет не просто сдерживать, а топить, — вскипел на заседании Сергей Когогин. — Если брать Челны, то здесь коллапс с точки зрения рабочей силы. Уровень безработицы фактически нулевой. Новых рабочих мест создается много, а выпускники школ не остаются в городе. Остается всего 34%, — констатировал он. — Вопрос: что происходит? Не могу сказать, что наши высшие учебные заведения находятся где-то внизу в России и не вызывают интереса. Такого нет. Так почему наша молодежь уезжает? Хорошо, в Челнах не развита социальная сфера, но и из Казани уезжает.

«Кадровый голод — это не только узкое место, вскоре эта проблема будет не просто сдерживать, а топить», — вскипел на заседании Сергей Когогин

«Только я вас прошу — не устраивать суд Линча среди работников»

Вопрос так и остался риторическим. «Открыть глаза» промышленникам пришлось главе Минтруда Эльмире Зариповой, указавшей без стеснения, что заработная плата рабочих в РТ на треть отстает от зарплат в Башкортостане и Самарской области.

Президент РТ рекомендовал не просто заниматься проблемой увеличения заработной платы, но и повышать профессиональные компетенции.

Эльмира Зарипова привела наглядные цифры, почему молодые люди не хотят учиться на повара, швею или механика. Из слайдов было видно, что после завершения СПО им предлагают зарплату в 12 792 рубля.

— Мы обзванивали 1 800 выпускников СПО, которые, окончив учебу, не пошли работать по специальности. Каждый из них назвал низкую заработную плату, — сообщила она.

У выпускников более денежных специальностей — водителя, слесаря-механика, оператору ЧПУ — зарплата отстает на треть по сравнению с ближайшими регионами. Так, буровик у нас зарабатывает 53 тысячи рублей, а в Башкирии — 62 тысячи, электросварщик у нас получает 37 тысяч рублей, а в других регионах — 52 тысячи рублей.

Наконец, она заявила, что в этом году количество получателей социальных пособий среди трудоспособных работников выросло в 2 раза. Причем их низкие заработки подтверждаются официальными справками.

— Только я вас прошу — не устраивать суд Линча среди работников, которые идут с заявлениями о социальной помощи, — попросила Зарипова руководителей предприятий.

Выход из создавшегося положения рассматривается в привлечении молодых людей из регионов с низкими доходами (Марий Эл, Кировская область, Алтай), а также в ускоренном обучении мигрантов из Узбекистана. Ради этого предлагается увеличивать количество мест в общежитиях или в «малосемейках» для студентов ссузов, которые намерены работать на предприятиях. Прозвучавшие предложения будут переданы в работу специальной группе для решения вопроса дефицита кадров, которую возглавит премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.