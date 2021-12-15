Сергей Когогин, КАМАЗ: «В Набережных Челнах коллапс с точки зрения рабочей силы»
В нехватке рабочих рук виноваты демографическая яма, отток мигрантов, инфляция, переход на удаленную работу и онлайн-торговля
Генеральные директора крупных производственных предприятий забили тревогу — острый дефицит рабочих в промышленном комплексе Татарстана, оцениваемый в 27,7 тысячи человек, может перерасти в настоящий коллапс нехватки трудовых ресурсов. Глубина ресурсной ямы оказалась настолько тревожной, что проблему кадрового обеспечения сегодня подняли на заседании Совета безопасности с участием президента РТ Рустама Минниханова. Министр промышленности Альберт Каримов увидел причину нехватки кадров в оттягивании рабочих рук в интернет-торговлю, а гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин искал способы остановить отток молодежи из Казани и Набережных Челнов. «Открыть глаза» промышленникам пришлось главе Минтруда Татарстана Эльмире Зариповой, которая без стеснения указала, что заработная плата рабочих в республике на треть отстает от зарплат в Башкортостане и Самарской области.
На рынке труда Татарстана сложилась «парадоксальная ситуация» из-за молодежи
Одну из главных проблем экономически развитого Татарстана — дефицит рабочей силы — сегодня впервые обсуждали на высшем государственном уровне, с участием президента РТ Рустама Минниханова. В казанский Кремль на заседание Совета безопасности прибыли генеральные директора КАМАЗа, КВЗ, ПОЗИСа, Казанского порохового завода, Зеленодольского завода имени Горького — где ощущается хроническая нехватка рабочих рук на фоне запуска новых производственных программ. Вместе с ними на заседание приехали с отчетами главы профильных министерств, отвечающих за подготовку и выпуск специалистов для реального сектора экономики.
Пресса находилась на балконе для приглашенных и сверху могла наблюдать, насколько разобщены «генералы» ОПК, министры образования и социальной защиты. Они как будто бы не замечали друг друга, обходя стороной и рассаживаясь по разные стороны зала. Так, директор ПАО «КАМАЗ Сергей Когогин, который редко бывает в Казани, подозрительно долго беседовал с главой МЧС Татарстана Рафисом Хабибуллиным, а глава ФГУП «ПО «Завод имени Серго» (ПОЗИС) Радик Хасанов радостно обменивался новостями с руководителем Казанского порохового завода Александром Лившицем. Особняком держались ректоры казанских вузов. Тимур Алибаев, и.о. ректора КНИТУ-КАИ, почти не поднимался с кресла.
Открывая заседание, президент сухо заявил, что на рынке труда республики складывается «парадоксальная ситуация» и причиной тому — молодежь.
— Сложились серьезные противоречия между запросами молодежи и тем, что она может предложить в плане профессиональных компетенций, — ясно дал он понять суть кадровой проблемы.
Как следовало из краткой речи, молодые не хотят и не готовы идти работать на заводы из-за невысокой заработной платы, тогда как сами предприятия оценивают их способности крайне невысоко.
— По оценке промышленных предприятий, половина выпускников СПО получают крайне низкий уровень квалификации и абсолютно не готовы работать на производстве, — отметил Минниханов.
Однако выбора у предприятий просто нет.
— На квалификационный дефицит накладывается еще демографический [кризис], который сопровождается нехваткой работников молодого и среднего возраста, — признал президент. — Это тормозит создание новых производств. Насущные потребности предприятий невозможно закрыть имеющимися безработными.
По его оценке, нехватка составляет 27,7 тысячи человек и увеличилась на 40%. Особенно большой дефицит в машиностроении. Минтруд подготовил прогноз потребности для подготовки кадров на 2022—2024 годы. Согласно ему, спрос на специалистов СПО увеличивается на 22%, в высшей школе — на 37%, что позволит закрыть дефицит рабочей силы. Президент сообщил, что по итогам заседания должна быть разработана специальная программа по кадровой политике.
Кто главный виновник кадрового голода
После этого министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов объяснил, что причиной дефицита стал «идеальный шторм», когда совпало сразу несколько негативных факторов.
— В экономике занято почти два миллиона человек, из них в промышленности — 470 тысяч человек. В нехватке рабочих рук виноваты демографическая яма, отток мигрантов, инфляция, переход на удаленную работу, — перечислил он.
Но главным виновником кадрового голода он считает интернет-торговлю, которая переманивает работников с заводов.
— Заработная плата выше, чем в других отраслях. Они готовы переплачивать, так как им важна скорость обработки товаров. Они готовы платить любые деньги, лишь бы сработала система захвата рынка. Они могут платить свыше 80 тысяч рублей в месяц, — посетовал он.
И указал, что «анклав» сложился в Зеленодольском районе, где создано около 10 тысяч рабочих мест.
— Еще 2,5 тысячи планируется создать. А Wildberries стал крупнейшим работодателем Зеленодольска, — поделился переживаниями он.
В один голос с ним выступили остальные гендиректора ОПК. Так, глава ПОЗИСа Радик Хасанов в сердцах признался, что впервые за 20 лет они ощутили острую нехватку рабочих. По его словам, у них не хватает 400 рабочих. Хасанов сообщил, что из-за этого он отказался от дополнительного ГОЗ на 2 млрд рублей в этом году.
Глава ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев тоже не обошел этот момент, заметив, что профессии сортировщика и кладовщика «тупиковые» с точки зрения профессиональных компетенций, но из-за высокой заработной платы онлайн-торговле удается «отыгрывать» кадры. Кстати, он привел данные о том, кого считают специалистом в «Алабуге». Это молодой человек с опытом работы программиста в 2 года, его заработок — 60 тысяч рублей.
— Кадровый голод — это не только узкое место, вскоре эта проблема будет не просто сдерживать, а топить, — вскипел на заседании Сергей Когогин. — Если брать Челны, то здесь коллапс с точки зрения рабочей силы. Уровень безработицы фактически нулевой. Новых рабочих мест создается много, а выпускники школ не остаются в городе. Остается всего 34%, — констатировал он. — Вопрос: что происходит? Не могу сказать, что наши высшие учебные заведения находятся где-то внизу в России и не вызывают интереса. Такого нет. Так почему наша молодежь уезжает? Хорошо, в Челнах не развита социальная сфера, но и из Казани уезжает.
«Только я вас прошу — не устраивать суд Линча среди работников»
Вопрос так и остался риторическим. «Открыть глаза» промышленникам пришлось главе Минтруда Эльмире Зариповой, указавшей без стеснения, что заработная плата рабочих в РТ на треть отстает от зарплат в Башкортостане и Самарской области.
Президент РТ рекомендовал не просто заниматься проблемой увеличения заработной платы, но и повышать профессиональные компетенции.
Эльмира Зарипова привела наглядные цифры, почему молодые люди не хотят учиться на повара, швею или механика. Из слайдов было видно, что после завершения СПО им предлагают зарплату в 12 792 рубля.
— Мы обзванивали 1 800 выпускников СПО, которые, окончив учебу, не пошли работать по специальности. Каждый из них назвал низкую заработную плату, — сообщила она.
У выпускников более денежных специальностей — водителя, слесаря-механика, оператору ЧПУ — зарплата отстает на треть по сравнению с ближайшими регионами. Так, буровик у нас зарабатывает 53 тысячи рублей, а в Башкирии — 62 тысячи, электросварщик у нас получает 37 тысяч рублей, а в других регионах — 52 тысячи рублей.
Наконец, она заявила, что в этом году количество получателей социальных пособий среди трудоспособных работников выросло в 2 раза. Причем их низкие заработки подтверждаются официальными справками.
— Только я вас прошу — не устраивать суд Линча среди работников, которые идут с заявлениями о социальной помощи, — попросила Зарипова руководителей предприятий.
Выход из создавшегося положения рассматривается в привлечении молодых людей из регионов с низкими доходами (Марий Эл, Кировская область, Алтай), а также в ускоренном обучении мигрантов из Узбекистана. Ради этого предлагается увеличивать количество мест в общежитиях или в «малосемейках» для студентов ссузов, которые намерены работать на предприятиях. Прозвучавшие предложения будут переданы в работу специальной группе для решения вопроса дефицита кадров, которую возглавит премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
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