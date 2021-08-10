Как в Казани завкафедрой танкового училища результатами ЕГЭ торговал

18 алковзяток марийских контрактников и срок за новую аферу экс-замначальника КВТККУ

Фото: Ирина Плотникова

Второй приговор и увеличение срока получил бывший замначальника Казанского танкового училища Азат Минибаев. После посадки за аферы с продажей мест будущей службы офицеров-выпускников осужденному полковнику предъявили обвинение по схожей истории уже с абитуриентом танкового, который отдал деньги за проходной балл на ЕГЭ по естествознанию. Параллельно с этим делом Казанский гарнизонный суд рассмотрел серию коррупционных дел из воинской части в Марий Эл, где рядовые расплачивались за отгулы с капитаном роты жидкой валютой — виски.

Дело на 18 бутылок виски



За день отсутствия на службе нужно было купить хозтовары или алкоголь на 500 рублей, за два — на 700—1000 рублей. О таком прейскуранте расценок 44-летнего капитана войсковой части 58661 Павла Клешнина рассказывали на суде свидетели. С их слов, взятки командир роты охраны и обслуживания части брал как лампами накаливания и лентой для оклейки окон, так и дорогим алкоголем. До тех пор, пока не попал в оперативную разработку ФСБ.

Одним из доказательств преступлений стали аудиозаписи коррупционных переговоров по телефону между командиром и рядовыми стрелками-контрактниками. Под суд пошли трое участников переговоров.

Процесс над Клешниным показательно провели в расположении войсковой части в одном из поселков Марий Эл. Сослуживцы обвиняемого стали и свидетелями, и слушателями.

Как установил Казанский гарнизонный военный суд под председательством судьи Эдуарда Сердитого, за три месяца 2020 года командир роты через старшину получил от двух военнослужащих 18 бутылок виски Bells и Ballantines в качестве «материального вознаграждение за общее покровительство по службе путем освобождения от исполнения обязанностей военной службы и возможность не пребывать на службу в нужные [взяткодателям] им дни».

Как установил Казанский гарнизонный военный суд, за три месяца 2020 года командир роты через старшину получил от двух военнослужащих 18 бутылок виски. Фото: Максим Платонов

Так, стрелок-контрактник Евгений Захаров за 10 бутылок выкупил у начальника 13 не предусмотренных контрактом «отгулов» в ноябре-декабре 2020-го (в том числе — два трехдневных «отпуска»), а его коллега Максим Борисов передал 8 бутылок за 10 дней. Первый потратил освободившееся время на «шабашку» в Марий Эл, ремонт личного авто и день рождения своей жены. Второй успел продать автомобиль, отдохнуть от службы и сопроводить подругу в медицинскую клинику на обследование.

Общий размер подношений немного не дотянул до 10 тысяч рублей. Пострадал и бюджет — ведь зарплата стрелкам-контрактникам начислялась без учета отсутствия на службе.

Оба прогульщика вину признали и на момент рассмотрения дела Клешнина уже получили статус осужденных за мелкое взяточничество. Санкция по ч.1 ст. 291.2 УК РФ предусматривает до года лишения свободы. Суд приговорил Борисова и Захарова к уголовным штрафам, обязав каждого выплатить в госказну по 30 тысяч рублей, а также возместить расходы бюджета на участие в деле назначенных следствием и судом защитников.

Гособвинителем на процессе по делу Борисова выступал военный прокурор Казанского гарнизона, полковник юстиции Сергей Баженов.

Мелкий взяточник Клешнин отделался уголовным штрафом в 75 тысяч рублей. Смягчающими вину обстоятельствами стали признание вины, малолетний ребенок и награды от Минобороны РФ — медали «За отличие в военной службе» трех степеней и медаль «За воинскую доблесть» II степени. За плечами у него было 25 лет военной службы.

По словам Минибаева, на обман он решился, поскольку «необходимы были средства для оборудования и ремонта кафедры, а по служебной линии они не выделялись»

Новый приговор награжденного за Сирию танкиста

Силовики вскрыли дополнительный эпизод дела «молившего о прощении на коленях» экс-начальника Казанского танкового училища. В сентябре 2020-го полковника Азата Минибаева отправили в колонию общего режима за серию мошенничеств с «выкупом» мест будущей службы выпускников училища за 80—170 тысяч рублей (дороже всего котировалась Чечня — прим. ред.). В мае 2021-го он снова предстал перед судом по обвинению в афере с использованием служебного положения на 310 тысяч рублей.

Именно эту сумму, по версии военных следователей и прокуроров, Минибаев запросил с сержанта-контрактника, который решил выучиться на офицера и летом 2018 года решил подавать документы в танковое. Приемная комиссия затребовала результаты ЕГЭ по обществознанию, и абитуриент через сослуживца вышел на Минибаева, чтобы узнать, как и где сдавать этот экзамен. В личном общении с полковником сержант поделился, что не уверен в своих знаниях, и получил обнадеживающий ответ — вопрос можно решить за 310 тысяч.

Аванс в 25 тысяч рублей абитуриенту предложили перечислить до экзамена, остальное после. Парень согласился, в июле сдал экзамен, в августе был зачислен в училище. А позже выяснилось — никакой реальной возможности повлиять на результаты ЕГЭ у «благодетеля» не было, он даже в состав приемной комиссии не входил.

На суде уже осужденный по первому делу полковник каялся: да, решил воспользоваться ситуацией и обратился в приемную комиссию лишь однажды, чтобы узнать, набрал ли тот самый сержант проходной балл на ЕГЭ. По словам Минибаева, на обман он решился, поскольку «необходимы были средства для оборудования и ремонта кафедры, а по служебной линии они не выделялись». Правда, свидетели по делу никакого ремонта на кафедре эксплуатации и ремонта вооружения летом 2018-го припомнить не смогли.

С учетом первого приговора суд увеличил общий срок посадки осужденного до 2 лет и 6 месяцев и оставил в силе штраф в 120 тысяч.

Защита настаивала: полковник совершил преступление, не используя свое служебное положение. Председательствующий судья Эдуард Сафонов отнесся к этим заявлениям критически, в приговоре он отметил, что именно занимаемое положение и наработанный за годы службы авторитет позволяли Минибаеву создать видимость решения значимого для абитуриента вопроса. К слову, этот обманутый статуса потерпевшего в деле не получил: остался свидетелем, ведь по сути на момент преступления верил — дает взятку.

В прениях гособвинитель вновь запрашивал для уже осужденного полковника реальный срок с лишением звания и наград за боевые заслуги — Ордена Почета и медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, полученных ранее согласно Указам президента РФ. По данным «Реального времени», медаль подсудимый получил в 2019-м за участие в военных операциях в Сирии.

Суд лишать Минибаева этих заслуг не стал. Также счел возможным не применять к нему дополнительное наказание в виде штрафа. С учетом первого приговора — 2 года колонии общего режима (до апелляции было 2,5 года — прим. ред.) со штрафом 120 тысяч рублей — и нового преступления увеличил общий срок посадки осужденного до 2 лет и 6 месяцев и оставил в силе штраф в 120 тысяч.

Приговоры казанского полковника и марийских контрактников уже вступили в силу.