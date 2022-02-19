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Видеоопрос: «Что бы вы хотели получить в подарок на 23 февраля?»

00:00, 19.02.2022
Видеоопрос: «Что бы вы хотели получить в подарок на 23 февраля?»
Фото: aif.ru

Немало российских мужчин (около 15%) не хотят получать никаких подарков в День защитника Отечества, аргументируя это тем, что не считают 23 февраля своим праздником, говорится в исследовании сервиса SuperJob.ru. Для 13% лучший презент — деньги. О любви, внимании и заботе мечтают 8% респондентов. Что-нибудь из техники или новый смартфон порадовали бы 5% респондентов.

— А что бы вы хотели получить в подарок на 23 февраля? Что вам обычно дарят? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
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