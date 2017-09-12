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Финансовое управление Исполкома Казани

Общая информация

Финансовое управление Исполкома Казани - финансовый орган муниципального образования г. Казани, структурное подразделение Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани. Действует с 2010 года.

Руководитель - Мухаметшин Ирек Рафилович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014 г. Казань, ул. Кремлевская, 3
  • Телефон: (843) 299-14-19
  • Email: fin.kazan@tatar.ru
  • Сайт: http://www.kzn.ru/old/page148.htm

Дата последнего обновления: 12.09.2017

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