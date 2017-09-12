Финансовое управление Исполкома Казани
Общая информация
Финансовое управление Исполкома Казани - финансовый орган муниципального образования г. Казани, структурное подразделение Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани. Действует с 2010 года.
Руководитель - Мухаметшин Ирек Рафилович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014 г. Казань, ул. Кремлевская, 3
- Телефон: (843) 299-14-19
- Email: fin.kazan@tatar.ru
- Сайт: http://www.kzn.ru/old/page148.htm
Дата последнего обновления: 12.09.2017