Директор «Мужского клуба» признался в обмане МВД Татарстана

Потерпевшее силовое ведомство отдало под суд второго застройщика ОП «Дальний» — первый свое уже отсидел

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

Криминальные грани строительства в Казани нового здания отдела полиции «Сафиуллина» (ранее — «Дальний») вновь предстоит оценить Вахитовскому райсуду. Следователи потерпевшего МВД Татарстана завершили расследование уголовного дела в отношении «беглого» субподрядчика стройки Алексея Егорова, и накануне на скамье подсудимых он признал вину в афере с исполнением госконтракта. Его бывший партнер и приятель Рустем Хамидуллин получил за ту же стройку сначала благодарность министра, затем — 5-летний срок, отсидел его полностью и лишь потом был оправдан по пяти эпизодам своего дела.

С «беглого» субподрядчика взяли подписку о невыезде



Судебный процесс над 37-летним бизнесменом Алексеем Егоровым стартовал вчера в том же зале Вахитовского райсуда, где почти три года назад начинали судить Рустема Хамидуллина — лидера «Финансово-промышленной группы «ТНГС-И». Вот только последнего обвиняли в шести эпизодах афер и доставляли в наручниках и под конвоем. Тогда как у Егорова — подписка о невыезде и лишь один эпизод. И еще одно отличие — этот подсудимый вину полностью признает.

Силовиков Егоров интересует в качестве директора и владельца ООО «Поволжье 2015» — ликвидированной полгода назад. Суду он вчера представился директором фирмы «Системы защиты объектов», она специализируется на оптовой торговле непродовольственными товарами. По данным «СПАРК-Интерфакс», обвиняемый бизнесмен также является совладельцем и директором ООО «Мужской клуб», который базируется в бизнес-центре «Пушкинский». В ЕГРЮЛ в качестве основного вида деятельности этого клуба указана «деятельность в области медицины, не включенная в другие группировки».



В ноябре 2017-го объект был сдан и презентован госзаказчику. Фото: Максим Платонов

В 2015-м компания Хамидуллина «ТНГС-И» победила на торгах МВД, предложив возвести комплекс зданий для казанского отдела полиции №9 за 229,4 млн рублей. Цена второго претендента на контракт ООО «Стройарсенал» была выше лишь на 1 рубль и 95 копеек.

В ноябре 2017-го объект был сдан и презентован госзаказчику — министру внутренних дел республики Артему Хохорину и президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Рустем Хамидуллин передал полиции «золотой ключик» от трехэтажного здания с тиром, сауной, бронированными стеклами в дежурной части и евромойкой для служебных машин.

В июне 2018-го застройщик оказался в СИЗО. Сначала его обвиняли в хищении средств фирм-субподрядчиков стройки, в финале добавили эпизод хищения бюджетных средств по тому же контракту. Причем само МВД Татарстана, чьи следователи, оперативники и эксперты работали по данному делу, получило статус потерпевшего.

Сначала его обвиняли его в хищении средств фирм-субподрядчиков стройки, в финале добавили эпизод хищения бюджетных средств по тому же контракту

В суд дело ушло по обвинению Хамидуллина в шести эпизодах мошенничества на 20,2 млн рублей.



В апреле 2021-го судья Вахитовского райсуда Айрат Галлямов приговорил застройщика к 5 годам колонии общего режима, признав доказанным эпизод обмана МВД Татарстана с подложными документами на поставку систем вентиляции для ОП «Сафиуллина» с завышением цены на 6 млн 854 тысячи рублей. Еще по пяти эпизодам райсуд установил — хищения средств у субподрядчиков той же стройки не было, и квалифицировал действия фигуранта мягче, по 165-й статье УК РФ — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием без цели хищения. Согласно приговору, все эти действия Хамидуллин совершал в сговоре с иным лицом, дело которого выделено в отдельное производство в связи с розыском. Под «иным» подразумевался Егоров.

По данным защиты Хамидуллина, должных мер к розыску второго фигуранта полиция не предпринимала — ждала вынесения приговора. Лишь после этого директор компании-субподрядчика «Поволжье 2015» был задержан, причем не где-нибудь на юге России или в чужой стране, говорят, за ним приехали домой... Сам обвиняемый Егоров комментировать историю своего преследования отказывается.

Какие ошибки в приговоре Хамидуллину нашел Верховный суд РТ

В октябре 2021-го, еще до вступления приговора в силу, Рустама Хамидуллина освободили. В СИЗО он провел 3 года и 4 месяца, что при зачете дня ареста за полтора дня колонии общего режима как раз и составило 5 лет.

Как позже выяснилось, осужденный пересидел 6 месяцев. Ведь по эпизоду мошенничества с потерпевшим МВД райсуд назначил ему срок в 4,5 года. И лишь этот эпизод остался в деле после рассмотрения апелляционных жалоб.

Застройщик и его адвокат Сергей Шахназаров настаивали на полном оправдании. Добились частичного. В ноябре 2021-го Верховный суд Татарстана отменил приговор Хамидуллину по пяти эпизодам с потерпевшими компаниями-субподрядчиками и прекратил его преследование в этой части за отсутствием состава преступления. А еще аннулировал решение об удовлетворении гражданских исков этих субподрядчиков и признал за фигурантом право на реабилитацию.

Апелляционная инстанция сочла — отношения генподрядчика с указанными фирмами лежат исключительно в плоскости гражданско-правовых отношений, а задолженность по работам в полицейской новостройке не говорит об умысле причинить имущественный ущерб. Более того, к моменту вынесения приговоров ряд потерпевших уже имели на руках удовлетворенные в арбитраже иски.

В ноябре 2021-го Верховный суд Татарстана отменил приговор Хамидуллину по пяти эпизодам. Фото: Максим Платонов

В определении Верховного суда назван заслуживающим внимания довод Хамидуллина о невозможности рассчитаться с подрядчиком в связи с неполучением от МВД Татарстана части оплаты по госконтракту. Кроме того, установлено — двух субподрядчиков выбирали... в самом министерстве, причем директор одной из этих фирм с Хамидуллиным даже ни разу не встречался и соответственно не мог обмануть либо злоупотребить его доверием...

После проведенной Фемидой работы над ошибками бывшему партнеру осужденного Алексею Егорову вменили тот самый, уже утвержденный в апелляции, эпизод.

Признание обвиняемого и проблемы с памятью у потерпевшего

На вчерашнем заседании райсуда старший помощник прокурора Вахитовского района Татьяна Маслова напомнила версию силовиков, что Егоров по предварительному сговору с Хамидуллиным похитили 6,9 млн рублей из бюджета РФ в рамках гособоронзаказа на строительство отдела полиции в Казани. И сделали это путем указания завышенной стоимости в фиктивных товарных накладных на системы вентиляции и кондиционирования, закупленные через «Поволжье 2015» у другой компании.

«После того как Егоров стал директором «Поволжья 2015», фактическое руководство этой фирмой осуществлял Хамидуллин», подчеркнула гособвинитель. А далее изложила — завышенную сумму поставки осужденный и обвиняемый похитили путем перевода со счета «Поволжья 2015» в сторонние организации, имеющие признаки фирм-«однодневок»...

Татьяна Маслова напомнила версию силовиков, что Егоров по предварительному сговору с Хамидуллиным похитили 6,9 млн рублей из бюджета РФ

«Обвинение понятно. Признаю вину», ответил Алексей Егоров на вопросы судьи Марии Шароновой.

Допрос представителя потерпевшего министерства Ильгама Умматова осложнился тем, что многих деталей тот вспомнить не мог. Например такую — соответствовало ли полученное оборудование для вентиляции техзаданию. Зато четко указал — факт завышения цены установила экспертиза, проведенная в экспертно-криминалистическом центре МВД по РТ.

Вопросы Андрея Кропотова, адвоката обвиняемого, — «В чем подложность [представленных заказчику] документов?» и «Должна ли была фирма Хамидуллина поставить оборудование по его себестоимости?» — также вызвали затруднение у представителя МВД. А после просьбы, уточнить конкретные действия и роль Егорова во взаимоотношениях с МВД по тому контракту, он вообще сослался на проблемы с памятью после перенесенной болезни и попросил огласить его показания, данные коллегам из ГСУ МВД Татарстана.

«Обвинение понятно. Признаю вину», ответил Алексей Егоров на вопросы судьи Марии Шароновой

Допросы свидетелей по этому делу должны начаться в марте. Отсидевшего свой срок Рустема Хамидуллина среди них нет. Тем временем госконтракт на сданный отделу полиции «Сафиуллина» числится расторгнутым, а экс-начальника этого отдела Алексея Ершова судят по обвинению в получении 22 млн рублей в качестве взяток и незаконной прибыли.