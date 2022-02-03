Директор «Мужского клуба» признался в обмане МВД Татарстана
Потерпевшее силовое ведомство отдало под суд второго застройщика ОП «Дальний» — первый свое уже отсидел
Криминальные грани строительства в Казани нового здания отдела полиции «Сафиуллина» (ранее — «Дальний») вновь предстоит оценить Вахитовскому райсуду. Следователи потерпевшего МВД Татарстана завершили расследование уголовного дела в отношении «беглого» субподрядчика стройки Алексея Егорова, и накануне на скамье подсудимых он признал вину в афере с исполнением госконтракта. Его бывший партнер и приятель Рустем Хамидуллин получил за ту же стройку сначала благодарность министра, затем — 5-летний срок, отсидел его полностью и лишь потом был оправдан по пяти эпизодам своего дела.
С «беглого» субподрядчика взяли подписку о невыезде
Судебный процесс над 37-летним бизнесменом Алексеем Егоровым стартовал вчера в том же зале Вахитовского райсуда, где почти три года назад начинали судить Рустема Хамидуллина — лидера «Финансово-промышленной группы «ТНГС-И». Вот только последнего обвиняли в шести эпизодах афер и доставляли в наручниках и под конвоем. Тогда как у Егорова — подписка о невыезде и лишь один эпизод. И еще одно отличие — этот подсудимый вину полностью признает.
Силовиков Егоров интересует в качестве директора и владельца ООО «Поволжье 2015» — ликвидированной полгода назад. Суду он вчера представился директором фирмы «Системы защиты объектов», она специализируется на оптовой торговле непродовольственными товарами. По данным «СПАРК-Интерфакс», обвиняемый бизнесмен также является совладельцем и директором ООО «Мужской клуб», который базируется в бизнес-центре «Пушкинский». В ЕГРЮЛ в качестве основного вида деятельности этого клуба указана «деятельность в области медицины, не включенная в другие группировки».
В 2015-м компания Хамидуллина «ТНГС-И» победила на торгах МВД, предложив возвести комплекс зданий для казанского отдела полиции №9 за 229,4 млн рублей. Цена второго претендента на контракт ООО «Стройарсенал» была выше лишь на 1 рубль и 95 копеек.
В ноябре 2017-го объект был сдан и презентован госзаказчику — министру внутренних дел республики Артему Хохорину и президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Рустем Хамидуллин передал полиции «золотой ключик» от трехэтажного здания с тиром, сауной, бронированными стеклами в дежурной части и евромойкой для служебных машин.
В июне 2018-го застройщик оказался в СИЗО. Сначала его обвиняли в хищении средств фирм-субподрядчиков стройки, в финале добавили эпизод хищения бюджетных средств по тому же контракту. Причем само МВД Татарстана, чьи следователи, оперативники и эксперты работали по данному делу, получило статус потерпевшего.
В суд дело ушло по обвинению Хамидуллина в шести эпизодах мошенничества на 20,2 млн рублей.
В апреле 2021-го судья Вахитовского райсуда Айрат Галлямов приговорил застройщика к 5 годам колонии общего режима, признав доказанным эпизод обмана МВД Татарстана с подложными документами на поставку систем вентиляции для ОП «Сафиуллина» с завышением цены на 6 млн 854 тысячи рублей. Еще по пяти эпизодам райсуд установил — хищения средств у субподрядчиков той же стройки не было, и квалифицировал действия фигуранта мягче, по 165-й статье УК РФ — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием без цели хищения. Согласно приговору, все эти действия Хамидуллин совершал в сговоре с иным лицом, дело которого выделено в отдельное производство в связи с розыском. Под «иным» подразумевался Егоров.
По данным защиты Хамидуллина, должных мер к розыску второго фигуранта полиция не предпринимала — ждала вынесения приговора. Лишь после этого директор компании-субподрядчика «Поволжье 2015» был задержан, причем не где-нибудь на юге России или в чужой стране, говорят, за ним приехали домой... Сам обвиняемый Егоров комментировать историю своего преследования отказывается.
Какие ошибки в приговоре Хамидуллину нашел Верховный суд РТ
В октябре 2021-го, еще до вступления приговора в силу, Рустама Хамидуллина освободили. В СИЗО он провел 3 года и 4 месяца, что при зачете дня ареста за полтора дня колонии общего режима как раз и составило 5 лет.
Как позже выяснилось, осужденный пересидел 6 месяцев. Ведь по эпизоду мошенничества с потерпевшим МВД райсуд назначил ему срок в 4,5 года. И лишь этот эпизод остался в деле после рассмотрения апелляционных жалоб.
Застройщик и его адвокат Сергей Шахназаров настаивали на полном оправдании. Добились частичного. В ноябре 2021-го Верховный суд Татарстана отменил приговор Хамидуллину по пяти эпизодам с потерпевшими компаниями-субподрядчиками и прекратил его преследование в этой части за отсутствием состава преступления. А еще аннулировал решение об удовлетворении гражданских исков этих субподрядчиков и признал за фигурантом право на реабилитацию.
Апелляционная инстанция сочла — отношения генподрядчика с указанными фирмами лежат исключительно в плоскости гражданско-правовых отношений, а задолженность по работам в полицейской новостройке не говорит об умысле причинить имущественный ущерб. Более того, к моменту вынесения приговоров ряд потерпевших уже имели на руках удовлетворенные в арбитраже иски.
В определении Верховного суда назван заслуживающим внимания довод Хамидуллина о невозможности рассчитаться с подрядчиком в связи с неполучением от МВД Татарстана части оплаты по госконтракту. Кроме того, установлено — двух субподрядчиков выбирали... в самом министерстве, причем директор одной из этих фирм с Хамидуллиным даже ни разу не встречался и соответственно не мог обмануть либо злоупотребить его доверием...
После проведенной Фемидой работы над ошибками бывшему партнеру осужденного Алексею Егорову вменили тот самый, уже утвержденный в апелляции, эпизод.
Признание обвиняемого и проблемы с памятью у потерпевшего
На вчерашнем заседании райсуда старший помощник прокурора Вахитовского района Татьяна Маслова напомнила версию силовиков, что Егоров по предварительному сговору с Хамидуллиным похитили 6,9 млн рублей из бюджета РФ в рамках гособоронзаказа на строительство отдела полиции в Казани. И сделали это путем указания завышенной стоимости в фиктивных товарных накладных на системы вентиляции и кондиционирования, закупленные через «Поволжье 2015» у другой компании.
«После того как Егоров стал директором «Поволжья 2015», фактическое руководство этой фирмой осуществлял Хамидуллин», подчеркнула гособвинитель. А далее изложила — завышенную сумму поставки осужденный и обвиняемый похитили путем перевода со счета «Поволжья 2015» в сторонние организации, имеющие признаки фирм-«однодневок»...
«Обвинение понятно. Признаю вину», ответил Алексей Егоров на вопросы судьи Марии Шароновой.
Допрос представителя потерпевшего министерства Ильгама Умматова осложнился тем, что многих деталей тот вспомнить не мог. Например такую — соответствовало ли полученное оборудование для вентиляции техзаданию. Зато четко указал — факт завышения цены установила экспертиза, проведенная в экспертно-криминалистическом центре МВД по РТ.
Вопросы Андрея Кропотова, адвоката обвиняемого, — «В чем подложность [представленных заказчику] документов?» и «Должна ли была фирма Хамидуллина поставить оборудование по его себестоимости?» — также вызвали затруднение у представителя МВД. А после просьбы, уточнить конкретные действия и роль Егорова во взаимоотношениях с МВД по тому контракту, он вообще сослался на проблемы с памятью после перенесенной болезни и попросил огласить его показания, данные коллегам из ГСУ МВД Татарстана.
Допросы свидетелей по этому делу должны начаться в марте. Отсидевшего свой срок Рустема Хамидуллина среди них нет. Тем временем госконтракт на сданный отделу полиции «Сафиуллина» числится расторгнутым, а экс-начальника этого отдела Алексея Ершова судят по обвинению в получении 22 млн рублей в качестве взяток и незаконной прибыли.
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